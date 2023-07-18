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總統文化獎公布！南洋台灣姊妹會消弭新住民歧視、獲人道奉獻獎

▲南洋台灣姊妹會致力爭取婚姻移民權利、消弭社會對新住民的刻板印象，獲得總統文化獎「人道奉獻獎」。（圖／翻攝自南洋台灣姊妹臉書）
▲南洋台灣姊妹會致力爭取婚姻移民權利、消弭社會對新住民的刻板印象，獲得總統文化獎「人道奉獻獎」。（圖／翻攝自南洋台灣姊妹臉書）

記者李琦瑋／台北報導

文化總會主辦的「總統文化獎」，今年邁入第12屆，今（18）日公布得獎名單，中華民國南洋台灣姊妹會為台灣第一個由東南亞婚姻移民女性自主成立的全國性民間團體，致力推動台灣的多元文化，及消弭過去社會對新住民的刻板印象，獲得「人道奉獻獎」。

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南洋台灣姊妹會創立20年，前身為1995年在美濃成立的「外籍新娘識字班」，從學中文、陪伴新移民姊妹走出孤立，到後來積極參與權益倡議、法令政策的改革，並鼓勵新住民姊妹成為社會參與者，而此團體的實際影響力，更擴展到修法層面，為新住民女性打造更全面且完善的居住環境。

「幸好我們沒有放棄！」南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝接受《NOWnews今日新聞》採訪時激動地說，得知獲獎很開心、很感動，回顧這20年的風風雨雨，十分感慨。

來自越南的洪滿枝1998年嫁來台灣，遇到語言困難、文化適應、法律政策不完善、不公平待遇、被社會歧視等，便和其他新住民姊妹一起成立協會，幫助後面來的人，目前協會約有14、15名成員。

她說，當時社會氛圍都會說外籍新娘是買來的、為了錢而來，很多政策也不公平，以前新住民若遇到丈夫死亡、受暴或離婚，在尚未拿到身分證前，就必須被遣返回國、與孩子分開，經過多年努力，終於爭取到新住民可依未成年子女取得永久居留證，但還是不夠。

洪滿枝說，這些新住民姊妹大半輩子都在台灣生活，老了也想跟孩子生活在一起，卻因為離婚，始終無法取得身分證，許多國人權利都無法享有，未來會繼續爭取婚姻移民權益與保障，並關注新住民姊妹長照、新二代的歧視問題，「有了總統文化獎的鼓勵，更有動力與勇氣往前走。」

文化總會指出，今年總統文化獎從3月9日徵選起跑、 5月15日報名截止，總計收到205件作品，透過初審、複審及決審評審決議，在眾多投稿作品中選出5位獲獎者。

「文化耕耘獎」由「台灣第一苦旦」廖瓊枝榮獲，她對台灣傳統戲曲文化有著莫大貢獻，曾獲傳藝金曲獎、國家文藝獎、行政院文化獎、二等景星勳章、無形文化資產保存者等殊榮，除此之外，更致力於傳統藝術傳承，不僅親自赴全台學校及社區授課，也製作唱腔錄音及教學影像，為歌仔戲建立完整表演體系。

「青年創意獎」則由當代藝術家、實驗動畫導演張徐展奪得，張徐展以卓越的藝術才華為傳統百年紙紮工藝賦予新意，大膽探索並融合文化在地性與國際性，透過精巧的逐格動畫影像，創造出令人讚嘆、如魔幻樂園般的精彩作品。不僅多次獲邀國內外美術館雙年展、三年展及電影節展出，更鬆動了美術館與電影院的影像邊界，打破傳統與當代的框架，創造新的可能，更是台灣首位榮獲德意志銀行年度藝術家獎的藝術家。

「在地希望獎」獲獎者花蓮縣噶瑪蘭族發展協會（Lala Ban 新社香蕉絲工坊），積極推動噶瑪蘭族傳統技藝，以傳統工法、取之自然的香蕉絲織品，復興即將失傳的噶瑪蘭族文化，並找回族群認同感；公共電視節目《我們的島》團隊耕耘環境議題長達25年，透過影像紀錄，傳遞台灣土地受創的聲音，探討環境政策施行的利弊，進而從永續發展的角度追尋台灣未來的道路，展現媒體對社會改革的影響力，獲得「社會改革獎」。

文化總會秘書長李厚慶說，第12屆總統文化獎投稿件數比上一屆增加數十件，報名者背景也更加多元，包含原住民、新住民等不同族群，凸顯出台灣的多元價值；文化總會將於台灣文化協會成立的日子「台灣文化日」（10月17日）舉辦頒獎典禮。

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