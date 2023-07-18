總統文化獎公布！南洋台灣姊妹會消弭新住民歧視、獲人道奉獻獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
「幸好我們沒有放棄！」南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝接受《NOWnews今日新聞》採訪時激動地說，得知獲獎很開心、很感動，回顧這20年的風風雨雨，十分感慨。
來自越南的洪滿枝1998年嫁來台灣，遇到語言困難、文化適應、法律政策不完善、不公平待遇、被社會歧視等，便和其他新住民姊妹一起成立協會，幫助後面來的人，目前協會約有14、15名成員。
她說，當時社會氛圍都會說外籍新娘是買來的、為了錢而來，很多政策也不公平，以前新住民若遇到丈夫死亡、受暴或離婚，在尚未拿到身分證前，就必須被遣返回國、與孩子分開，經過多年努力，終於爭取到新住民可依未成年子女取得永久居留證，但還是不夠。
洪滿枝說，這些新住民姊妹大半輩子都在台灣生活，老了也想跟孩子生活在一起，卻因為離婚，始終無法取得身分證，許多國人權利都無法享有，未來會繼續爭取婚姻移民權益與保障，並關注新住民姊妹長照、新二代的歧視問題，「有了總統文化獎的鼓勵，更有動力與勇氣往前走。」
文化總會指出，今年總統文化獎從3月9日徵選起跑、 5月15日報名截止，總計收到205件作品，透過初審、複審及決審評審決議，在眾多投稿作品中選出5位獲獎者。
「文化耕耘獎」由「台灣第一苦旦」廖瓊枝榮獲，她對台灣傳統戲曲文化有著莫大貢獻，曾獲傳藝金曲獎、國家文藝獎、行政院文化獎、二等景星勳章、無形文化資產保存者等殊榮，除此之外，更致力於傳統藝術傳承，不僅親自赴全台學校及社區授課，也製作唱腔錄音及教學影像，為歌仔戲建立完整表演體系。
「青年創意獎」則由當代藝術家、實驗動畫導演張徐展奪得，張徐展以卓越的藝術才華為傳統百年紙紮工藝賦予新意，大膽探索並融合文化在地性與國際性，透過精巧的逐格動畫影像，創造出令人讚嘆、如魔幻樂園般的精彩作品。不僅多次獲邀國內外美術館雙年展、三年展及電影節展出，更鬆動了美術館與電影院的影像邊界，打破傳統與當代的框架，創造新的可能，更是台灣首位榮獲德意志銀行年度藝術家獎的藝術家。
「在地希望獎」獲獎者花蓮縣噶瑪蘭族發展協會（Lala Ban 新社香蕉絲工坊），積極推動噶瑪蘭族傳統技藝，以傳統工法、取之自然的香蕉絲織品，復興即將失傳的噶瑪蘭族文化，並找回族群認同感；公共電視節目《我們的島》團隊耕耘環境議題長達25年，透過影像紀錄，傳遞台灣土地受創的聲音，探討環境政策施行的利弊，進而從永續發展的角度追尋台灣未來的道路，展現媒體對社會改革的影響力，獲得「社會改革獎」。
文化總會秘書長李厚慶說，第12屆總統文化獎投稿件數比上一屆增加數十件，報名者背景也更加多元，包含原住民、新住民等不同族群，凸顯出台灣的多元價值；文化總會將於台灣文化協會成立的日子「台灣文化日」（10月17日）舉辦頒獎典禮。