石門水庫羅浮橋段藻類增生 北水局：已改善民眾可安心用水
連日高溫，造成石門水庫羅浮橋下發現藻類增生現象，北水局於7月3日發現水色呈現褐綠，立即進行水質取樣並完成檢驗分析，鑑定為不具毒性之「甲藻」，由於藻類增生地點距離取水口有15公里，取水口並未檢出同樣狀況，不影響供水安全，請民眾安心用水。
記者李春台／桃園報導
北水局表示，此次發生藻類增生的河段在101年2月、106年7月及112年2月亦有類似狀況發生，研判該河段因位於水庫蓄水範圍最上游，河道蜿蜒水深較淺，易受陽光照射升溫影響，故屬藻類較好發區域。此次藻類增生範圍分布面積長約2500公尺，寬約200公尺，研判可能因近日連續高溫導致。
北水局指出，這種藻類細小且無毒性，主要受光線影響生長於水表面下約5公尺範圍，現距水庫取水口約15公里，且取水口目前約於水面下50公尺處，故各項因素顯示尚不影響飲用水安全。
北水局表示已密切監視此藻類增生現象變化中，並將該河段與取水口之水質採樣頻率，由每月1次增加為2次，且視實際狀況檢討因應，以確認無有毒藻類發生。另依行政院環境保護署水庫藻毒事件處理標準作業規定，後續如於取水口發現有藻華情形，將通知淨水場加強水質檢驗及處理，以維護供水水質。