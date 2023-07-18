GLAY團長TAKURO「忘不了台灣」 告白想念五月天
日本搖滾樂團GLAY團長TAKURO出道即將邁入30年，日前推出個人專輯《The Sound Of Life》，他受訪透露與成員維持好感情的祕訣，就是「說一些垃圾話」，也表示很想念台灣的一切，與五月天的互動更是難忘回憶，TAKURO喊話：「有機會的話一定會再來！」
記者陳雅蘭/綜合報導
TAKURO剛結束長達4個月的日本巡迴演唱會，現在進入出道30週年的前置計畫，為了要感謝長久以來不棄不離的樂迷，GLAY團員與工作人員都希望能以最好的演出回饋給大家，至於是否會到台北開唱，TAKURO神祕表示：「這是當然的！」並強調「有把台灣放在亞洲巡迴的其中一站」，要把因為疫情而失去的「通通補齊」。
GLAY由TAKURO、TERU、HISASHI、JIRO四位成員組成，他們一起歷經各種悲歡離合、喜怒哀樂，最感謝的就是樂迷們的支持與鼓勵，TAKURO透露平時維繫感情的祕訣，就是「工作結束後說說垃圾話、邊喝酒邊天南地北聊天」，進而減少在音樂製作衝突的可能性。
TAKURO聊到最新專輯《The Sound Of Life》，他說主題是「希望能讓因為疫情而受傷的人們，可以聽著安然入眠的作品」，並強調自己在完成的當下，感到「這就是我理想中的人生配樂啊」。
除了有機會把台灣列入之後的巡迴演出地點，很久沒來的TAKURO對於台灣人的熱情相當難忘，與五月天的互動也是很棒的回憶，並表示想再去一趟九份，因為那邊曾為他帶來許多靈感。TAKURO也向台灣樂迷喊話：「出道至今非常感謝對我們的支持，希望明年出道30週年的時候，能親自到現場看看大家最棒的笑容。」TAKURO新專輯《The Sound Of Life》已在台數位上架。