和家馨消失10年重回螢光幕！曾罹患子宮肌瘤　臉色慘白臥床4年多

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從沒做過健康檢查的和家馨，直到4年前才到醫院就診，並被檢查出罹患子宮肌瘤，雖然肌瘤不大，但因為位置壓迫到她的子宮，導致她每2個星期就會嚴重大失血，血氧素低到只有3.2，醫師則建議和家馨要立刻動手術，並且在手術前一定會把血氧素恢復到正常值才能動刀。
不過，這讓和家馨聽完後相當害怕，除了害怕更年期的到來，也擔心著家裡的小孩沒人照顧，「我還不能倒下來。」聽取建議後，和家馨立刻去輸血1000c.c，「我出來就好了耶，生龍活虎！」直到2022年2月和家馨終於動刀摘除子宮，身體慢慢恢復健康。
和家馨老公何豪傑也在一旁補充，其實和家馨過去幾年的狀態非常差，不僅臉色慘白、嚴重缺氧、無法說話，每天早上起床弄完孩子們的早餐後，就是回到床上躺著，一躺就是4年、5年，天天臥病在床，「因為缺氧沒有力氣啊！」何豪傑難過地說，和家馨還在手術前跟他交代一些事情，包含銀行存摺、照顧小孩等等，直呼：「我覺得我過不了下禮拜了。」
所幸，手術進行的相當順利，和家馨彷彿獲得重生，再加上看到何豪傑、何柏廷都在演藝圈發展，和家馨決定重返她最熱愛的演藝圈，同時也謝謝民視製作人的幫忙，讓她重回這個大家庭。最後，和家馨希望藉由自身故事，呼籲女性們注重子宮肌瘤的問題。