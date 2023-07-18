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和家馨消失10年重回螢光幕！曾罹患子宮肌瘤　臉色慘白臥床4年多

▲和家馨消失演藝圈10年，終於重返螢光幕，結果和家馨透露其實她曾罹患子宮肌瘤，導致長時間缺氧、臉色慘白，甚至有4年多的時間都躺在床上。（圖／民視提供）
▲和家馨消失演藝圈10年，終於重返螢光幕，結果和家馨透露其實她曾罹患子宮肌瘤，導致長時間缺氧、臉色慘白，甚至有4年多的時間都躺在床上。（圖／民視提供）

記者詹鎰睿/台北報導

現年52歲女星和家馨，過去是節目《五燈獎》主持人，自2006年嫁給演員何豪傑後，就逐漸淡出演藝圈。如今，睽違10年多，和家馨再次重返螢光幕，首個復出通告就獻給節目《姊妹亮起來》，沒想到和家馨竟透露已經在2022年摘除子宮，原因讓大家相當震驚。

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和家馨受訪表示，在淡出演藝圈10年多的期間，她常常開車出車禍，直到有次撞到一名重機騎士，結果對方看到她的臉色慘白，反而上前關心，「妳這樣很危險，妳一定要送醫院！」後來和家馨才清楚知道自己的身體已經亮起紅燈。

▲何豪傑（左）坦言，當時對於老婆和家馨的狀態非常擔心，在手術室外面感到焦慮與不安。（圖／民視提供）
▲何豪傑（左）坦言，當時對於老婆和家馨的狀態非常擔心，在手術室外面感到焦慮與不安。（圖／民視提供）
從沒做過健康檢查的和家馨，直到4年前才到醫院就診，並被檢查出罹患子宮肌瘤，雖然肌瘤不大，但因為位置壓迫到她的子宮，導致她每2個星期就會嚴重大失血，血氧素低到只有3.2，醫師則建議和家馨要立刻動手術，並且在手術前一定會把血氧素恢復到正常值才能動刀。

不過，這讓和家馨聽完後相當害怕，除了害怕更年期的到來，也擔心著家裡的小孩沒人照顧，「我還不能倒下來。」聽取建議後，和家馨立刻去輸血1000c.c，「我出來就好了耶，生龍活虎！」直到2022年2月和家馨終於動刀摘除子宮，身體慢慢恢復健康。

和家馨老公何豪傑也在一旁補充，其實和家馨過去幾年的狀態非常差，不僅臉色慘白、嚴重缺氧、無法說話，每天早上起床弄完孩子們的早餐後，就是回到床上躺著，一躺就是4年、5年，天天臥病在床，「因為缺氧沒有力氣啊！」何豪傑難過地說，和家馨還在手術前跟他交代一些事情，包含銀行存摺、照顧小孩等等，直呼：「我覺得我過不了下禮拜了。」

所幸，手術進行的相當順利，和家馨彷彿獲得重生，再加上看到何豪傑、何柏廷都在演藝圈發展，和家馨決定重返她最熱愛的演藝圈，同時也謝謝民視製作人的幫忙，讓她重回這個大家庭。最後，和家馨希望藉由自身故事，呼籲女性們注重子宮肌瘤的問題。

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