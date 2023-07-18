屏東佳冬鄉「社區照顧關懷據點」揭牌

佳冬鄉幸福關懷協會社區照顧關懷據點，今（18）日正式揭牌啟用，透過屏東縣推動社區照顧關懷據點的努力，加上地方志工的熱情參與，使得在地長輩能夠更方便地參與活動，藉由在地組織的輔導，鼓勵長輩在自我保護的前提下保持健康生活，並提供健康促進、共餐服務、關懷訪視及電話問安等服務。
記者莊全成／屏東報導
佳冬鄉賴家村原本沒有辦理社區照顧關懷據點，長輩必須前往其他村里的據點參與活動，但當地的代表陳佳琦看到長輩們奔波不便，於是在接任幸福關懷協會理事長後，號召熱心的志工團隊響應，成立了一村里一據點活動，提供更方便的服務。
自縣長周春米上任後，持續支持建置社區照顧關懷據點，以全人照顧的施政方向，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，讓長輩有尊嚴、快樂的晚年，並讓他們能夠在社區安享晚年。屏東縣目前據點數達396處，佈建密度達89.39%，服務涵蓋率維持在100%，顯示了社區照顧關懷據點在屏東縣的廣泛影響力。
今日舉行揭牌儀式，周春米及各地方資源協力單位共襄盛舉，為社區照顧關懷據點的服務進行宣傳。這是鼓勵長輩們走出家門，多參與社區照顧關懷據點活動，一起健康促進、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活的好機會。