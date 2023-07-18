Gaggenau暖盤機升級！不只熱杯盤　竟能做舒肥料理、發酵麵團

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 40°C低溫熟成優格或發酵麵糰
- 50°C用解凍或融化巧克力
- 60°C-70°C適合脫水烘乾，可輕鬆自製果乾或是毛小孩的零食肉乾
- 70°C-80°C則可應用在各種食材的低溫慢煮，像是蔬菜燉肉、油封肉、慢煎鮭魚或是自製調味橄欖油，低溫慢煮的調理的方式能保留營養、水分與食材的天然風味。
Gaggenau重新打造暖盤機的操作介面，拉開抽屜即可見全新的觸控面板，溫度範圍與預設行程都一目了然，操作上更友善直覺。四項預設行程提供了合適的溫度範圍建議，包括：預熱杯具(40°C - 60°C)、預熱餐盤器皿(50°C - 70°C)、保溫食物(60°C - 80°C)與低溫烹調(70°C - 80°C)。
📍升級2：全新的加熱系統
全新的加熱系統更是改款的一大亮點，提供精準的恆溫控制與均勻穩定的加熱效果，也因此新款暖盤機得以發揮更多烹調潛能，可成為發酵箱、乾果機甚至慢燉機，可滿足備餐過程中解凍、保溫等延伸需求。
📍升級3：智慧聯網廚電
除了硬體規格有感升級外，暖盤機現也加入了Gaggenau智慧聯網廚電的行列。連線Home Connect透過應用程式操作，擴充更多便利功能。設定預約或計時器、存取「我的最愛」常用設定與食譜功能，三餐都能充分利用暖盤機。