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Gaggenau暖盤機升級！不只熱杯盤　竟能做舒肥料理、發酵麵團

▲有廚電界愛馬仕之稱的Gaggenau，推出新暖盤機，這次不只熱盤子，還能舒肥、發酵麵團、烘烤果乾等，延伸出更多功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲有廚電界愛馬仕之稱的Gaggenau，推出新暖盤機，這次不只熱盤子，還能舒肥、發酵麵團、烘烤果乾等，延伸出更多功能。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

電影《寄生上流》中朴社長家的豪宅廚房讓人印象深刻，使用了有「廚電愛馬仕」之稱的德國頂級廚電Gaggenau，據悉電影內使用的冰箱就要近百萬，酒櫃也要43萬，相當貴氣。Gaggenau今（18）日在台灣引進新款「暖盤機」，不甘於只當廚房配角，新暖盤機除了熱杯盤，提升了操作介面、加熱系統與智慧聯網三大升級，可以烘烤果乾、還能進行低溫的舒肥料理，費用為6萬2000元，也不便宜就是了！

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暖盤機最普遍的使用情境是預熱杯盤等用餐器皿，讓盛裝的飲品或食物不因降溫影響風味。此外，保溫餐點也是常見用途，加上定時功能，讓不同作息時間的家人都能嘗到溫熱的餐點。改款後的Gaggenau暖盤機具備30°C至80°C間的精準溫控，可以延伸更多使用情境。

  • 40°C低溫熟成優格或發酵麵糰
  • 50°C用解凍或融化巧克力
  • 60°C-70°C適合脫水烘乾，可輕鬆自製果乾或是毛小孩的零食肉乾
  • 70°C-80°C則可應用在各種食材的低溫慢煮，像是蔬菜燉肉、油封肉、慢煎鮭魚或是自製調味橄欖油，低溫慢煮的調理的方式能保留營養、水分與食材的天然風味。
▲Gaggenau暖盤機。（圖／周淑萍攝）
▲Gaggenau暖盤機採用觸控式面板，透過圖示可以直覺操控。（圖／周淑萍攝）
📍升級1：全新觸控面板
Gaggenau重新打造暖盤機的操作介面，拉開抽屜即可見全新的觸控面板，溫度範圍與預設行程都一目了然，操作上更友善直覺。四項預設行程提供了合適的溫度範圍建議，包括：預熱杯具(40°C - 60°C)、預熱餐盤器皿(50°C - 70°C)、保溫食物(60°C - 80°C)與低溫烹調(70°C - 80°C)。

📍升級2：全新的加熱系統
全新的加熱系統更是改款的一大亮點，提供精準的恆溫控制與均勻穩定的加熱效果，也因此新款暖盤機得以發揮更多烹調潛能，可成為發酵箱、乾果機甚至慢燉機，可滿足備餐過程中解凍、保溫等延伸需求。

📍升級3：智慧聯網廚電
除了硬體規格有感升級外，暖盤機現也加入了Gaggenau智慧聯網廚電的行列。連線Home Connect透過應用程式操作，擴充更多便利功能。設定預約或計時器、存取「我的最愛」常用設定與食譜功能，三餐都能充分利用暖盤機。

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