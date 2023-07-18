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WSBL／微笑女孩陳芷英當榜眼　膝蓋重傷仍有夢：人生少籃球太無聊

▲WSBL新人選秀會，「微笑女孩」陳芷英當榜眼。圖／記者路皓惟攝
▲WSBL新人選秀會，「微笑女孩」陳芷英當榜眼。圖／記者路皓惟攝

記者路皓惟/綜合報導

2023年SBL超級籃球聯賽和WSBL女子超級籃球聯賽新人選秀會今（18）日登場，從高中就備受矚目的「微笑女孩」陳芷英榜眼之姿獲得電信指名，雖然今年2月遭逢左膝十字韌帶全斷，但目前傷勢恢復良好，她期許能夠以健康的狀態迎接新人賽季。

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陳芷英透露，報名WSBL選秀是前幾週才做出決定，「因為受傷之後還是會跟朋友去球場，讓我也很想趕快回到場上。」

今年2月陳芷英在UBA的比賽不幸遭逢嚴重傷勢，左膝十字韌帶斷裂，談到傷勢的復原狀況，她表示，目前傷勢恢復不錯，但還是一步一步來，依照球隊的步調慢慢調整，「如果復原順利的話，大概還要3個月的時間，畢竟WSBL強度更高，希望自己是完全準備好再上場比賽。」

陳芷英從高中時期就備受矚目，她曾代表中華隊參加2021年的U19世界盃以及2022年的FIBA 3x3亞洲盃，並且連2屆在UBA拿下得分后。對於新人賽季期待，陳芷英表示：「因為自己剛受傷，狀態慢慢恢復中，樂觀的話是有機會趕上賽季，也期許球技能夠比大學更進步，甚至比之前還要更好。」

從普門高中畢業後，陳芷英選擇到台灣科大就讀，過著邊讀書邊打球的日子，為了累積不同經驗，還到學生餐廳打工，賺取生活費，大學生活過得非常充實，她說：「回頭來發現自己還是很愛籃球，對我來說，如果生活中缺少籃球會非常無聊，未來到了職業隊，自己也會利用空閒時間學習新東西，現在最希望把英文學好。」

WSBL新人選秀會上6人報名，共4人獲選，台電用狀元籤選中亞洲盃國手吳侑萱，電信在第二順位挑選「微笑女孩」陳芷英，第3順位的台元則選上張琦玟；第二輪台電挑選林釵娟。

▲WSBL新人選秀會，「微笑女孩」陳芷英當榜眼（右），台元張琦玟成探花。圖／記者路皓惟攝
▲WSBL新人選秀會，「微笑女孩」陳芷英當榜眼（右），台元張琦玟成探花。圖／記者路皓惟攝

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