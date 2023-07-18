台中血庫告急 後憲企業集團號召挽袖捐血救急

受到暑假民眾出遊及天氣爆熱影響，捐血人數明顯降低，台中捐血中心血庫告急，尤其A型僅剩3.5天庫存量。台中市後憲企業集團秉持關懷社會宗旨，今日以舉辦公益捐血方式歡慶創立12周年，除號召員工踴躍捐血外，也結合國防部台中市後備指揮部、台中憲兵隊、消防局等相關單位共同響應，目標是募集200袋血液。
記者金武鳯/台中報導
台中捐血中心表示，全台自6月中旬梅雨季後，各地血庫都出現短缺現象。尤其連日來天氣炎熱高溫，更影響民眾出門捐血意願，加上暑期掀起旅遊潮，捐血人數下降，台中捐血中心各種血型庫存量都不足7天安全量，呼籲民眾踴躍挽袖捐血，救人一命，獲得後憲企業集團熱情響應。
後憲企業集團今天歡慶創立12周年，特別規劃公益捐血，以更有意義方式慶祝。今天參與捐血的除了後憲企業員工外，也結合國防部台中後備指揮部等單位共襄義舉，大參踴躍參與捐血，也在捐血站旁開設國軍人才招募宣導服務站，鼓勵青年學子踴躍報名加入國軍行列、報效國家以及消防安全知識宣導。以展現企業支持國防、熱愛國家的理念。
後憲企業集團董事長林暉智也以身作則，率先挽袖捐血。他表示，曾在軍旅服務二十餘年，退伍後憑藉著在部隊中所獲得的警衛專業，成立後憲保全股份有限公司，十多年的努力經營，也使得這家保全公司成為中部地區同業之楷模。且基於企業社會責任，公司年年舉辦捐血活動，前後已逾20場。
本次公益捐血活動協辦單位尚有嶺東科技大學EMBA校友會、上好生醫科技股份有限公司、永慶不動產逢甲福興店、鐵木家等多家優質企業一同響應，共計募得200袋血液，多少挹注台中捐血中心血庫存量。