吃剉冰食物中毒人數增至44人　網友爆衛生局僅一人通報不處理？

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陳美雅也質疑，衛生局通報機制到底出了甚麼問題？民眾投訴為什麼第一時間會沒有受理與稽查，直到事件擴大、鬧上新聞版面才出來處理，這些無辜的市民朋友受到的病痛要找誰討公道，市府應該要出來講清楚
對此，高雄市衛生局指出，衛生局在7月13日接獲民眾進線並接獲醫院通報3名病患食用六合路冰店冰品食品中毒通報，隨即啟動稽查，惟7月13日當天冰店無營業，7月14日下午冰店營業衛生局即進場稽查抽驗，並於當天責令其停業，並於7月17日陸續完成檢驗，依法速查嚴辦，嚴正澄清絕無社群媒體所述一人通報屬於個案不處理情事，均依法依程序受理並儘速調查。
衛生局表示，截至今（18）日下午4時，共計44人因症就醫，衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，原在加護病房患童經悉心照顧施以抗生素輸液治療後病況已趨穩定、恢復良好，相關暫時性急重症均已緩解。
在市政會議上高雄市長陳其邁也裁示為強化冰品業者落實環境衛生管理，把關其販售產品之衛生安全，衛生局自今日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，提升市售現場冰品之衛生安全。
有關衍生的消費爭議，市府消保官17日獲報後立刻進行了解，並要求業者應即聯繫食用冰品引發不適之消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理，消保官在今日也依衛生局提供聯繫方式，向陳情的消費者說明相關法令規定及申訴方式，同時表示市府全力協助處理的立場，後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，請撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。