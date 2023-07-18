百貨APP滿足美食、親子客需求　專家：目的打造核心生活圈商機

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不只新光三越，Global Mall環球購物中心也持續推廣APP功能，針對親子客，提供預約一條龍服務，從活動預約、親子車位、餐廳預約，甚至可以綁定車號以點數折抵停車費。另因有多家車站店，針對通勤客與旅客，也首創大眾運輸時刻查詢，便利查詢高鐵、台鐵及捷運時刻表。
百貨APP服務越來越多元，讓人不僅好奇百貨業者的考量是什麼？實體百貨活動已經夠多，卻還頻頻優化APP功能體驗？為此，中華品牌再造協會理事長王福闓接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，其實百貨APP服務已經算是比較後期發展了，因為像是超商即便已經上千家了，但也持續著墨在APP服務上。
王福闓舉例，超商APP有像是導入地圖搜尋功能，即時商品搶購、新品預購等服務，而百貨現在才開始比較大規模來做，其實也是遇到比較現實的問題，就是電商崛起以及消費行為的改變，現在的消費者買東西不僅會到處比價，也會考量在線上買東西會比較輕鬆方便。
王福闓指出，百貨APP功能越來越多，就是希望透過APP來掌握這些會員的消費型態與樣貌，並利用像是預約與餐廳訂餐、會員集點或節慶活動等來「提醒」消費者，因為統計出來使用APP的人有很高比例會回到實體去消費，APP就比較像是一個跟消費者保持很好連結的橋樑，從中做好顧客關係管理，希望可以增加顧客的黏著度，如此一來在競爭激烈的環境中，比較不容易流失顧客。
值得一提的是，王福闓強調，接受新科技的族群越來越廣，不只是年輕人，甚至是百貨公司消費力很高的銀髮族，在疫情期間也養成了使用APP的習慣，這群人不僅是百貨公司重度使用者，現在也成為使用APP服務的重度使用者。尤其現在疫情過後，社交活動需求越來越多，如果只逛一個百貨公司可能會有點無聊，但如果百貨公司周邊商圈可以一起逛，情況就會不一樣，彼此不算競爭，甚至可以達到一點互補。
王福闓舉例，之前新光三越南西店就與赤峰街周邊店家合作，透過APP達到宣傳推薦提醒，對消費者來說，如果想喝咖啡，即便百貨公司咖啡選項較少，但百貨公司旁有很多選擇也不錯，消費者可能下午在周邊喝喝咖啡後，晚上就會到百貨公司消費。
王福闓說，現在新光三越從南西店擴大到信義、北車和天母四大商圈，與商圈餐飲品牌合作也是如此，消費者不僅可以選擇百貨公司內的餐廳，還可以選擇周邊店家，但無論如何消費者透過APP知道各種訊息，消費者與百貨之間的關係就會越來越緊密，或提升在商圈的停留時間，使消費行為最後都會回到百貨公司上，百貨正在營造以百貨為核心的生活圈概念，喝咖啡、聚餐、買東西都到百貨公司來！