美「觀光客」突越兩韓軍事分界線！聯合國：正與北韓軍方接洽
一名擁有軍人身份的美國籍觀光客今（18）不知何故穿越了兩韓軍事分界線（Military Demarcation Line）、進入北韓，目前可能已被北韓當局拘留。聯合國軍司令部推測北韓正試圖掌握該名美國籍遊客身份，「我方正試圖和北韓軍方接洽，以求解決該起事件」。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含《路透社》、《韓聯社》、《東亞日報》等媒體稍早指出，這名觀光客King Travis（暫譯）在板門店，參加由聯合國（UN）所主辦的共同警備區（Joint Security Area）觀摩活動時，不知為何突然穿越了軍事分界線、進入北韓境內。
報導提到，該活動預計由下午2時30分進行至下午4時，但該名觀光客突然在下午3時27分越過軍事分界線，事發突然就連在這個非軍事區邊境村莊守備分界線的美軍、韓軍以及北韓軍方都措手不及，而且該名美國旅客還有著軍人身分，使整起事件更加複雜。
聯合國盟軍指揮部藉由推特表示，目前據信這位美國遊客已遭北韓方面拘押，聯合國正與北韓人民軍接洽以解決這次事件。
韓媒指出，目前北韓軍方尚未出現異常動向，不過韓國軍方已經提高防備警戒，隨時應對北韓可能出現的軍事挑釁舉動。