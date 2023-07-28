中職明星賽／彭政閔19次入選史上第一！中職明星賽的歷史是？
中華職棒（CPBL)的歷史上，曾經因為疫情被迫2度停止舉辦明星賽（All Star Game)，而中職明星賽的歷史要從1990年職棒元年開始說起，從職棒元年就有的明星賽，有過不少玩法，包括新秀、老將、力量、速度對決，還有中華隊與中職明星賽對抗，都很有話題。
記者吳政紘/綜合報導
1990年，中職明星賽以上半季排名一、四名組成紅隊、二、三名球隊組成白隊，之後就以前一年成績進行對抗，職棒初期，跟日本職棒效法，共打三場，1993年第二場比賽為和局。而1992年開始，有全壘打大賽，並且開始頒發單場MVP。
中職明星賽也有不少「改革」，1998年曾有跑壘大賽，1999年有南北對抗，並且2001年也組成老將新秀對抗，還有世代交替的感覺，明星賽也曾在2017年前往花蓮舉辦，首度在「後山」開打，由新秀隊贏下，甚至2015年以體重為區分，分出力量、速度，兩隊再由球迷票選，避免「百萬象迷」瘋狂投票。
而不管是王貞治、總統李登輝等，都曾擔任過職棒明星賽開球、打擊嘉賓，早期職棒球迷居多，又以兄弟象球迷最瘋狂，「棒球先生」李居明、「萬人迷」王光輝則是本土較受歡迎球員。
而中職歷史上，在「恰恰」彭政閔尚未蟬聯15連霸人氣王前，李居明也是相當有人氣，生涯四度拿下人氣王，甚至職棒開始連續3年都是他蟬聯。
彭政閔生涯15次人氣王則是史上第一，他生涯19度入選，2005年開始，一直蟬聯到他退休的2019年，他在引退明星賽開轟，至今仍讓球迷印象深刻。
而另一次明星賽也很有意義，2016年「台灣巨砲」陳金鋒引退年，他的明星賽球迷進場都可以穿上52號的T恤，代表他對台灣棒球的貢獻。
現在的中職明星賽，更有百位啦啦隊女孩到場應援，加上網紅、OB球員也打「傳奇明星賽」，讓中職明星賽更為熱鬧。