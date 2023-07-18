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4位18歲女孩的成年禮　50天徒步環島

▲4名年僅18歲的少女，共同發起將以50天徒步環島之旅，一步一脚印地認識自己成長的這片土地及文化，作爲自己成年禮的紀念。（圖／陳得樂提供）
▲4名年僅18歲的少女，共同發起將以50天徒步環島之旅，一步一脚印地認識自己成長的這片土地及文化，作爲自己成年禮的紀念。（圖／陳得樂提供）

記者李春台／桃園報導

就讀桃園市立新屋高中華德福實驗班的陳得樂、陳思華、何昀柔和許筠沂，這4名年僅18歲的少女，共同發起將以50天徒步環島之旅，一步一脚印地認識自己成長的這片土地及文化，作爲自己成年禮的紀念。7月16日在家長陪同下出發，班導馬漢璋老師表示，50天的環島行程由四名女同學自己規劃，她們每人要揹負10公斤以上的行李，每日走20至30公里，由於是第一次走這麽長的時間及這麽遠的距離，體能將是她們面對的最大挑戰。

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4名女孩在IG上分享：「我們是Wal客，意思是“Wal”dorf（華德福） 學生Walk台灣；＂客＂用意是我們歡迎每個想跟我們一起徒步的你們，跟我們走一段路，跟你們聊天，擦出不同火花。」她們同時註明「因為安全考量不公開行程，若有興趣跟我們走路歡迎聯絡，將與你討論你有興趣的路段或有空的時間呦！認識者可加！」

馬漢璋表示，鑑於經費有限，女孩們還準備了露營帳篷、睡袋及炊煮工具，以隨時打算野營夜宿及煮食。馬老師說，由於四個女學生在學期間累積了不少戶外生活經驗，對安全性也有相當的考量，例如手機設快捷鍵可快速尋求警方或家人朋友的幫助；IG分享她們的旅程，但不讓陌生人追蹤…等。

馬漢章指出，華德福教育系統與體制内學校的差別，是更注重培養學生探索自身興趣及未來發展，高一有實習課，高二有社會服務，還有對大自然的探索，透過這些活動讓發展出學生選擇未來感興趣職業的思想脈絡。高中11、12年級都設有挑戰課，能培養學生產生自發性的挑戰，因此該校每年都有學生以不同方式來紀念成人禮，今年不僅這四名女孩徒步環島，同班還有兩名男孩也將從墾丁出發環島。

馬老師也祝福學生們：「這一趟成年禮旅程，是一個美好、充滿新鮮感的體驗，對台灣有更清晰、更好的印象。」

▲每天畫下的景緻心情小卡，做為相助者的答謝禮。（圖／陳得樂提供）
▲每天畫下的景緻心情小卡，做為相助者的答謝禮。（圖／陳得樂提供）
女孩們表示，這次行動的發想緣起是，「從前到台灣各地走看，很多細節沒有注意到，希望能夠特透過這次的徒步之旅、慢慢走，一定可以發現很多被遺漏的細節。」對於uncertainty是否有事先設想或產生安全方面的顧慮？女孩們回答：「由於在六年級的時候就去過蘭嶼徒步環島，也有走過台中海岸路段的徒步經驗，對安全上並沒有多想。」走了兩天下來，大家的心得是，「有發現很多平常看不到的事物例如大花咸豐草（鬼針草）藏在草叢中；我們走的速度比預期的更快而感到驚喜也很有成就感；對於不認識的朋友給予的善意加油，感到驚喜快樂！」

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