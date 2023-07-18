4位18歲女孩的成年禮　50天徒步環島

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬漢璋表示，鑑於經費有限，女孩們還準備了露營帳篷、睡袋及炊煮工具，以隨時打算野營夜宿及煮食。馬老師說，由於四個女學生在學期間累積了不少戶外生活經驗，對安全性也有相當的考量，例如手機設快捷鍵可快速尋求警方或家人朋友的幫助；IG分享她們的旅程，但不讓陌生人追蹤…等。
馬漢章指出，華德福教育系統與體制内學校的差別，是更注重培養學生探索自身興趣及未來發展，高一有實習課，高二有社會服務，還有對大自然的探索，透過這些活動讓發展出學生選擇未來感興趣職業的思想脈絡。高中11、12年級都設有挑戰課，能培養學生產生自發性的挑戰，因此該校每年都有學生以不同方式來紀念成人禮，今年不僅這四名女孩徒步環島，同班還有兩名男孩也將從墾丁出發環島。
馬老師也祝福學生們：「這一趟成年禮旅程，是一個美好、充滿新鮮感的體驗，對台灣有更清晰、更好的印象。」
女孩們表示，這次行動的發想緣起是，「從前到台灣各地走看，很多細節沒有注意到，希望能夠特透過這次的徒步之旅、慢慢走，一定可以發現很多被遺漏的細節。」對於uncertainty是否有事先設想或產生安全方面的顧慮？女孩們回答：「由於在六年級的時候就去過蘭嶼徒步環島，也有走過台中海岸路段的徒步經驗，對安全上並沒有多想。」走了兩天下來，大家的心得是，「有發現很多平常看不到的事物例如大花咸豐草（鬼針草）藏在草叢中；我們走的速度比預期的更快而感到驚喜也很有成就感；對於不認識的朋友給予的善意加油，感到驚喜快樂！」