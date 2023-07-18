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大陸15年進口國榜首跌落至第三！謝金河：美國開始用力經營前後院

▲財信傳媒集團董事長謝金河認為，美國開始「用力經營前後院」。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河認為，美國開始「用力經營前後院」。（圖／記者顏真真攝）

記者林莞茜／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（18）日在臉書上發文指出，自2009年起，中國一直是美國最大進口來源國，但美國今年前5個月的進口來源國，中國退居第三，並由墨西哥以1950億美元居首，加拿大以1760億美元居次，讓他直言，美國回來加持墨西哥，後面還有中南美的廣大人力資源當後盾，這個經濟板塊可能是下一個取代中國的另一個熱點，「這些年，跑去跟中國建交的國家，像宏都拉斯，尼加拉瓜，可能會吃到苦頭」。

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謝金河以「地緣戰略：美國開始用力經營前後院」為題提到，美國公布今年前5個月美國進口來源國，其中，墨西哥以1950億美元居首，加拿大以1760億美元居次，中國以1690億美元落居第三。這個名次讓大家覺得很意外。

謝金河表示，從2009年迄今，中國名目GDP成長300%，美國對中國的進口總額成長250%，2022年，美中雙邊貿易額6900億美元，其中，中國對美國出口5388億美元，從美國進口1538億美元，中國對美國的順差高達3850億美元，這是中國經濟快速發展的重要元素；其實，美國是全球最大逆差國，2021年美國貿易逆差8451億美元，2022年又上升到9481億美元，美國用高額逆差撐起全世界的經濟，尤其是新興市場經濟體，都依靠對美國的順差在運轉經濟，這也是美元不可替代的關鍵，人民幣要取代美元，中國不可能提供那麼龐大的貿易逆差。

謝金河也說，從2009年起，中國出口到美國的占比都在20%以上，2017年到21.7%，川普祭出貿易戰，中國的占比逐年下降，2022年占比剩下16.5%，整個大歐洲對美國的出口，2022年達5530億美元，已超越中國。今年前5月中國占比再下滑到13.4%，美國進行的友岸外包正逐漸出現力道，今年前5月，東恊出口到美國的金額高達1240億美元，占比正快速上升。

謝金河認為，這次墨西哥，加拿大有如美國前後院，美國正全力加持這兩個國家，也讓加，墨兩國股滙市齊漲，今年Ishares MSCI ETF（EWW:US）表現不錯，墨西哥股市持續多頭表現；現在美國回來加持墨西哥，後面還有中南美的廣大人力資源當後盾，這個經濟板塊可能是下一個取代中國的另一個熱點。這些年，跑去跟中國建交的國家，像宏都拉斯，尼加拉瓜，可能會吃到苦頭。

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