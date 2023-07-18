大陸15年進口國榜首跌落至第三！謝金河：美國開始用力經營前後院

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謝金河表示，從2009年迄今，中國名目GDP成長300%，美國對中國的進口總額成長250%，2022年，美中雙邊貿易額6900億美元，其中，中國對美國出口5388億美元，從美國進口1538億美元，中國對美國的順差高達3850億美元，這是中國經濟快速發展的重要元素；其實，美國是全球最大逆差國，2021年美國貿易逆差8451億美元，2022年又上升到9481億美元，美國用高額逆差撐起全世界的經濟，尤其是新興市場經濟體，都依靠對美國的順差在運轉經濟，這也是美元不可替代的關鍵，人民幣要取代美元，中國不可能提供那麼龐大的貿易逆差。
謝金河也說，從2009年起，中國出口到美國的占比都在20%以上，2017年到21.7%，川普祭出貿易戰，中國的占比逐年下降，2022年占比剩下16.5%，整個大歐洲對美國的出口，2022年達5530億美元，已超越中國。今年前5月中國占比再下滑到13.4%，美國進行的友岸外包正逐漸出現力道，今年前5月，東恊出口到美國的金額高達1240億美元，占比正快速上升。
謝金河認為，這次墨西哥，加拿大有如美國前後院，美國正全力加持這兩個國家，也讓加，墨兩國股滙市齊漲，今年Ishares MSCI ETF（EWW:US）表現不錯，墨西哥股市持續多頭表現；現在美國回來加持墨西哥，後面還有中南美的廣大人力資源當後盾，這個經濟板塊可能是下一個取代中國的另一個熱點。這些年，跑去跟中國建交的國家，像宏都拉斯，尼加拉瓜，可能會吃到苦頭。