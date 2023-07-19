桃園獨臂獼猴突闖汽修廠！「打1cc鎮定劑」身亡 市府回應了
18日上午，一隻獨臂台灣獼猴突然出現在桃園龍潭區的汽車修護廠，市府農業局獲報後捕捉，對其施以1cc鎮靜劑保定，不料再度查看獼猴恢復狀況時，發現仍是昏迷狀態，急救後最終不治。桃園農業局表示，依一般類野生動物處置流程，將把獼猴遺體送往相關單位檢驗釐清死因。
記者孫唯容／綜合報導
桃園農業局在18日上午約9時30分獲報，龍潭區聖亭路益園汽車代檢維修廠出現台灣獼猴，第一時間由市府委外收容與救傷承攬單位之桃園市野鳥學會人員先行到場查看，發現該汽修廠有一隻缺少右臂的台灣獼猴。
農業局指出，林務科會同野鳥學會及動保處依一般類野生動物處置流程，由動物保護處獸醫，攜帶麻醉器及網具一同前往通報地點，約於11時以網具捕捉到台灣獼猴，為確保運送安全，依處置流程由動保處獸醫施以1cc鎮靜劑保定動物，並確認其相關狀態穩定後，予以運送動保處觀察。
農業局表示，12時左右，返回動保處後，動保處獸醫檢視其生命跡象皆為正常，後於12時30分從動保處出發送至暫時收容地點，14時抵達該地後，當時獼猴仍在化學保定狀況下尚未甦醒，下午3時再度查看，發現獼猴狀況有異，動保處獸醫抵達現場發現有異狀，立即進行急救，但急救無效，不幸失去呼吸心跳，動保處為釐清獼猴致死原因，將把死亡獼猴遺體送往相關檢驗單位確認死因。