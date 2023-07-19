台股早盤一度漲逾110點後拉回 AI與網通族群仍強勢
美國大型銀行財報佳、再加上科技股表現亮眼，使美股四大指數昨（18）日皆收漲，台北股市今（19）日也開高，早盤一度漲110點以上，來到17340點，但隨後漲幅縮小。權值王台積電相對強勢，早盤漲4元，來到585元。今日盤面焦點仍是AI概念股，台燿早盤漲6%、英業達漲逾5%。網通與光通訊也紅通通，前鼎漲逾8%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數18日上漲366.58點，或1.06%，收34951.93點；那斯達克指數上漲108.69點，或0.76%，收14353.64點；標普500指數上漲32.19點，或0.71%，收4554.98點；費城半導體指數上漲5.04點，或0.13%，收3842.36點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤強勢走高，一度漲110點以上，來到17340點，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到585元。同樣為晶圓代工的聯電小跌，世界先進與力積電兩樣情，分別漲約1%與跌2%。
其他重要電子股，如聯發科漲約2%，來到584元。南亞科漲2%多，友達、群創、大立光走高。不過，鴻海小跌，日月光與台達電跌1%，宏碁漲多拉回，今日跌3.5%，和碩也弱勢跌逾4%。
今日AI概念股漲幅雖沒有前波高，但盤面上持續強勢，台燿早盤漲6%、英業達漲逾5%、世芯漲4%，譜瑞、創意、智源漲2到3%、華星光漲1%、廣達漲0.7%。
網通族群紅通通，前鼎漲逾8%，仲琦、上詮漲6到7%，友訊與瑞祺電漲1到3%，而光通訊不遑多讓，眾達與光聖漲4到5%。另外，中興電涉雲豹甲車案，今股價慘跌停，部分重電個股也被掃到颱風尾，樂事綠能也跌停，士電跌逾4%。