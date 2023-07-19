半夜尋仇找錯人！台中男開車怒「撞警車」 慘遭破窗當場逮捕
台中市大里區發生烏龍尋仇事件，一名32歲陳男17日23時許，跑到一處民宅前嗆聲要尋仇，由於屋主完全不認識對方，因此趕忙報警求助，陳男見到員警後十分憤怒，不僅拒檢還開車「衝撞警車」，最終被警方破窗拉出逮捕，還在車上搜出安非他命吸食器，全案依妨害公務、毒品、恐嚇等罪嫌送辦。
記者孫唯容／台中報導
警方指出，17日23時許，接獲住在大里區的黃姓男子報案，深夜家門前突然出現陌生車輛，車內一名男子不斷對屋內叫囂，嚇得他撥打110求助，內新派出所員警獲報後趕抵現場，發現陳男情緒激動，跑回車內拒絕拒絕警方盤查，下秒還突然倒車衝撞警車，導致巡邏車受損。
員警當場破窗，將陳男從車上拉出，依妨害公務現行犯逮捕，經搜索陳男車輛後，當場查扣第二級毒品安非他命吸食器1組。陳男被帶回警方調查後，經酒測無酒精反應，全案詢問後採集尿液，已依妨害公務、毒品、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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