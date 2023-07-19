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中興電涉雲豹甲車案確定沒入20億　今股價跳空慘跌停

▲中興電涉雲豹甲車弊案，確定沒入20億元，雖中興電發出聲明將依法提出救濟、以維清白，且在手訂單仍高達340億元，但19日股價跳空慘跌停。（圖／擷取自三竹股市）
▲中興電涉雲豹甲車弊案，確定沒入20億元，雖中興電發出聲明將依法提出救濟、以維清白，且在手訂單仍高達340億元，但19日股價跳空慘跌停。（圖／擷取自三竹股市）

記者許家禎／台北報導

中興電涉雲豹甲車弊案，董事長江義福請辭董事及董事長，但中興電也發出重訊聲明將依法提出救濟、以維清白。中興電聲明指出今年Q2財報認列相關損失後，上半年獲利將約為損平，但在手訂單仍高達340億元，強調下半年公司利潤仍成長可期並強調股利發放不變。而今日中興電股價慘跌停鎖住，來到122.5元的位置。

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中興電董事長江義福等33人與9家公司，被控於2012年得標雲豹八輪甲車「動力底盤系統」採購案，向中國購買低價劣質「綜合液壓泵」等裝備，導致雲豹甲車故障頻傳。台中地方法院於2021年10月，依證券交易法、詐欺取財等罪名，判處江義福6年6月徒刑，併科罰金3500萬，中興電工犯罪所得20億9916萬元沒收，高等法院台中分院昨（18）日二審宣判，江改判5年10月，20億餘元的不法所得沒收部分則維持。

中興電也發出重訊表示，本案證據薄弱，二審判決無視對江義福有利之諸多事證，認事用法有重大違誤，違反證據裁判主義及無罪推定原則，當事人蒙受無比冤抑，江義福對此深表遺憾痛心。

至於詐欺部分，協力廠商都一再陳述江義福不知有使用大陸料件情形，而且中興電工承製的甲車動力底盤系統高達1417項料件，協力廠商僅使用2項大陸鑄胚料件分別祗佔總金額（1499萬）的0.67%與0.55%（18萬多），而且不影響中興電工成本，使用大陸料件對中興電工有百害無一利，江義福顯然沒有詐欺動機及犯意。

證交法部分，經二審法院詳細調查，已經確認圖紙差漏存在的事實，中興電工於投標前將增加的費用列入投標金額估算，得標後並列入成本，確有支付的事實及必要，且經法院傳喚所有證人，都說該款項是由協力廠商取得，沒有一絲一毫流入江義福私人口袋，江義福沒有背信及不法所有的意圖。

針對法院判決沒入之20億9916萬元，公司將於今年2023年Q2財報認列損失，在認列損失後，公司上半年獲利將約為損平，但因業務仍正常且接單順暢，在手訂單仍高達340億元，因此強調下半年公司利潤仍成長可期。

江義福昨天也宣布，請辭董事及董事長，近期將召開臨時董事會，目前傾向從三位獨董中選任董事長。中興電也聲明，將依法提出救濟、以維清白，並對投資人及相關受影響的人致歉。

中興電指出，且為忠實反映公司獲利狀況及回饋股東應得股息，預計分配公司帳上21.9億元溢價資本，公積之部分以維持原2023年預算應發之股利。公司經此事件對財務、業務並無影響，一切正常運作，公司願景擘劃清晰，公司將依循執行壯大之。


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