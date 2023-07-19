美參院一致通過台美21世紀貿易倡議首批協定

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現在，美國國會宣布，「參議院一致通過」（The Senate passed by Unanimous Consent），顯示民主、共和兩黨派，在加強發展美台經濟關係上有明顯共識。
因此，蕭美琴興奮地在推特轉推美國國會的發文，並直呼：「這是一個好消息，體現美國國會兩黨對建立台美互惠互利的穩健貿易關係的大力支持，謝謝大家」！
根據行政院的說明，美台倡議21世紀貿易第一階段談判內容，包含5大議題：貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業。由於美國目前是台灣第3大貿易出口國，我去年出口到美國商品金額達751億美元，首批協定簽署的5大議題，都有助於中小企業出口商品至美國。
此外，該5項議題也有助強化我國在各項議題與國際接軌，對於台灣正爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），其中也包括了貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、中小企業等規範，可以彰顯我國符合CPTPP的規範。
第一階段順利談判，後續仍有7項議題，我經貿辦稍早前表示，目標希望在今年年底前完成所有議題談判。
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