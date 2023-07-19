川普稱台灣搶晶片生意！王美花：台美是重要夥伴關係

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立法院會今天邀請行政院長陳建仁提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。
王美花在列席前接受媒體聯訪表示，台灣的半導體客戶主要來自美國，相關的設備也跟美國有密切關係，且美國多次提到台灣是重要夥伴，所以台美是重要的夥伴關係，而不是對立關係。
王美花指出，半導體是非常複雜多元的供應鏈關係，從上游的IC設計到製造、封裝、測試等，製造過程又涉及高階材料跟設備，所以不同國家扮演不同角色。美國在先進的IC設計、設備都占有全球最重要的地位，日本的材料，以及歐洲的設備等，形成多國長期合作，造就半導體的進步跟繁榮。
對於下半年是否不會調漲電價，王美花表示，長期以來電價就跟國際燃料成本相關，過去燃料成本在俄烏戰爭期間有非常大的變化，但自今年以來，國際燃料成本走穩，國際預測機構也有這樣的看法，有關電價的討論跟決定還是要回到電價審議委員會去決定，跟政治沒有關係。
針對服貿議題，王美花指出，這十年來的國際局勢及趨勢變化，台灣作為民主國家，現在已讓世界認識到台灣品牌跟中國不一樣，大家也都理解到台灣是世界重要的供應鏈，如果現在要再來談服貿，她認為就現在的國際局勢及台灣產業狀況，不是一個好選擇。（編輯：張均懋）1120719