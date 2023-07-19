「最美里長」陳紫渝脫單了？被直擊夜晚甜蜜牽手 男主角是帥氣警
新北市永和區永福里長陳紫渝，參選時因驚人美貌、姣好身材，被眾多網友封為「最美里長」、「永和IU」，不過今（19日）她卻被周刊爆料「已脫單」，遭直擊與男友甜蜜牽手，更被挖出男友是永和分局秀朗派出所涂姓警員，讓許多鄉民大呼心碎，但也有許多人獻上祝福，希望2人可以幸福。
記者林盈君／綜合報導
對此，《NOWnews今日新聞》記者今（19日）中午去電陳紫渝里長辦公室，雖然今日有正常上班，但她本人並未在辦公室內，永福里服務志工表示：「她今日外出洽公，並未有明確返回辦公室的時間」，暫時無法與陳紫渝取得聯繫。
據了解，現年24歲的陳紫渝，因外型甜美身材姣好，受到許多網友關注，被封為「最美里長」、「永和IU」，感情也受到不少人矚目。她於今年1月間受訪時，稱目前還單身，並表示挑選另一半時，最會先注意異性的「眼睛」，並稱理想類型是飾演電視劇《福爾摩斯》男星班奈狄克。
本月11日晚間，陳紫渝被周刊直擊，與一名年輕男子甜蜜牽手逛街，之後進入某商旅，約2個多小時才離去，疑似「已脫單」。而男方被挖出是新北市警局、永和分局秀朗派出所涂姓警員，由於陳紫渝所在的永福里，就在永和分局秀朗派出轄區，美女里長與帥氣員警，被認為是夢幻組合。