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「最美里長」陳紫渝脫單了？被直擊夜晚甜蜜牽手　男主角是帥氣警

▲「最美里長」陳紫渝被周刊爆料脫單，男主角疑是永和分局、秀朗派出所涂姓警員。（圖／翻攝陳紫渝臉書粉專）
▲「最美里長」陳紫渝被周刊爆料脫單，男主角疑是永和分局、秀朗派出所涂姓警員。（圖／翻攝陳紫渝臉書粉專）

記者林盈君／綜合報導

新北市永和區永福里長陳紫渝，參選時因驚人美貌、姣好身材，被眾多網友封為「最美里長」、「永和IU」，不過今（19日）她卻被周刊爆料「已脫單」，遭直擊與男友甜蜜牽手，更被挖出男友是永和分局秀朗派出所涂姓警員，讓許多鄉民大呼心碎，但也有許多人獻上祝福，希望2人可以幸福。

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對此，《NOWnews今日新聞》記者今（19日）中午去電陳紫渝里長辦公室，雖然今日有正常上班，但她本人並未在辦公室內，永福里服務志工表示：「她今日外出洽公，並未有明確返回辦公室的時間」，暫時無法與陳紫渝取得聯繫。

▲號稱「全台最美里長候選人」的新北市永和區永福里候選人陳紫渝，得票數領先對手自行宣布當選。（圖／翻攝永福里陳紫渝臉書）
▲「最美里長」陳紫渝被周刊爆料脫單，男主角是永和分局秀朗派出所涂姓警員。（圖／翻攝陳紫渝臉書粉專）
據了解，現年24歲的陳紫渝，因外型甜美身材姣好，受到許多網友關注，被封為「最美里長」、「永和IU」，感情也受到不少人矚目。她於今年1月間受訪時，稱目前還單身，並表示挑選另一半時，最會先注意異性的「眼睛」，並稱理想類型是飾演電視劇《福爾摩斯》男星班奈狄克。

本月11日晚間，陳紫渝被周刊直擊，與一名年輕男子甜蜜牽手逛街，之後進入某商旅，約2個多小時才離去，疑似「已脫單」。而男方被挖出是新北市警局、永和分局秀朗派出所涂姓警員，由於陳紫渝所在的永福里，就在永和分局秀朗派出轄區，美女里長與帥氣員警，被認為是夢幻組合。

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