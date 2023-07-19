失智翁捐上億房產！家屬質遭誘騙　行天宮：一切合法不做私用

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，行天宮發布聲明指出，張先生因聽力受損只能筆談，據其表示之前曾向住家附近多個廟宇詢問捐贈房地的方法，但因故都沒人理他，而張先生定期會到行天宮拜拜，所以趁來拜拜時主動向行天宮詢問有關捐贈的方法。
行天宮表示，張男111年10月到行天宮，剛好找到行天宮董事長吳岳羽，表示要找廟的負責人，經仔細了解後，發現張男是要捐房地，才又再請相關人員於同年11月8日與張男一起到廟裡了解情況。
行天宮說，捐贈過程中，張男表現出嚴謹的思慮，許多小細節都能一一確認，是因認同行天宮推動公益，所以願無償捐出9筆房地，行天宮受理民眾不動產捐贈前，會先評估捐贈者的情況，若捐贈行為會影響其往後日常生活，一律會婉拒其捐贈，於評估過程中，會至捐贈者家中探訪，並希望捐贈者在做決定前先與家人溝通。基於當事人意願，捐贈行為可以匿名，但僅為在公開資料上不揭露全名。
行天宮強調，行天宮為一登記有案的財團法人廟宇，如有受贈不動產，需依規定報請主管機關核備並於法院辦理財產增加登記，絕不會為私人所用；信眾捐贈，作為辦理宗教、文化、教育、醫療、慈善5大志業，如急難濟助、獎助學金、偏鄉贈書及圖書館等志業經費。
行天宮也說明，不會因捐贈，來成立換取照顧的條件關係，張男有聽力上的障礙且獨居，因此吳岳羽在捐贈前家訪的過程中主動關懷，發現張男有就醫的需求但卻未就醫，於是主動協助安排，當時仍處於確認張男是否適合捐贈的過程中；捐贈後吳岳羽多次親自探視張男、協助就醫，也幫忙修理張男家的電視，張男至今持續到廟內參拜及與吳岳羽閒談寒暄，行天宮與張男保持著良好的互動，張男近日還記得跟吳岳羽要回數月前借給他的書。
至於張翁女兒指控索討4萬元的費用，行天宮則解釋先生所捐的房地均帶有租約，本筆四萬元為該租屋戶之押金，張先生表示當初是由其女兒張小姐收取，租約到期後要將押金返還承租人，故張先生請行天宮通知張小姐，將原租約收到的押金轉交給行天宮，但張小姐未將款項交給行天宮，所以後來是張先生給付的。其他所捐房地的租約押金，租約有到期者，張先生也都有將押金交給行天宮保管以返還承租人。