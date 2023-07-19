越分界線闖入北韓！美「二等兵」才剛服刑獲釋　曾因襲擊罪入獄

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根據《美聯社》報導，昨（18）一名美國公民在兩韓邊境板門店共同警備區（JSA）參觀期間，擅自越過軍事分界線進入北韓。美軍稍早證實，這名有著軍人身分的美國公民並非單純的「觀光客」，而是一名美國騎兵偵查兵。報導指出，金恩（Travis King）在2021年1月入伍，以美國陸軍第1裝甲師成員的身分駐紮韓國。
不過此前他被指控涉及襲擊罪，先被韓國當局羈押，直到7月10日獲釋。原定他在服刑期滿後會於17日返回德州布利斯堡（Fort Bliss），可能面臨美軍額外的紀律處分，甚至被革職。但在被遞解到仁川機場，準備乘機返回德州美軍基地的過程中，不知何故在海關與遞解人員分別後並無登上飛機，反而離開轉運大樓，參加了一個板門店的觀光團，藉此越界進入北韓。
美國陸軍證實已經通知金恩家屬，之後將公布其身分及部分資訊。至於金恩如何在離開機場後度過數小時的空窗期、如何加入旅遊團與抵達邊境仍有待調查；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也稱目前他最關心的是士兵健康福祉，「我們正在密切監測與調查情勢」。
《韓聯社》則提到，在共同警備區執勤的警備大隊由聯合國軍司令部管轄，警備大隊遇上突發情況必須向聯合國軍司令部、而非向韓軍報告，因此預計今次事件將由美國與北韓雙方協商解決，而這也是近五年來首次有美國公民被北韓關押。