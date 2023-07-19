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PLG／夢想家宣布新主帥皮爾曼！曾任ABL吉隆坡猛龍總教練

▲夢想家新主帥皮爾曼來頭不小！曾任ABL吉隆坡猛龍總教練。（圖／夢想家提供）
▲夢想家新主帥皮爾曼來頭不小！曾任ABL吉隆坡猛龍總教練。（圖／夢想家提供）

記者吳政紘/綜合報導

PLG(P. LEAGUE+）寶島夢想家季外持續進行補強計畫，在教練團方面積極尋覓適合的人選，今（19）日球團宣布與前吉隆坡猛龍（Kuala Lumpur Dragons）總教練傑米皮爾曼（Jamie Pearlman）合作，新賽季將由皮爾曼教練執掌總教練兵符，賴柏霖教練將回歸助理教練角色持續全力協助球隊。

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皮爾曼教練今年 51 歲，在球員時期，他曾經效力過澳洲職籃聯賽（NBL）勁旅坎培拉大砲（Canberra Cannons）和凱恩斯大班蛇（Cairns Taipans）。教練生涯自 2013 年展開，執教首年他擔任昆士蘭半職業聯賽（QBL）凱恩斯馬林魚（Cairns Marlins）的教練，當年即當選年度最佳教練，更在 2016 年帶領馬林魚奪得總冠軍。

2018 賽季，皮爾曼教練擔任紐西蘭職籃聯賽（New Zealand-NBL）尼爾遜巨人（Mike Pero Nelson Giants）的主帥，尼爾遜巨人 2017 賽季以 4 勝 14 負劣積排名聯盟倒數第 2 位，皮爾曼教練接手後成功改造球隊，協助球隊以 14 勝 4 負的佳績拿下例行賽亞軍，並一舉摘下 2018 年紐西蘭職籃聯賽年度最佳教練的頭銜。2018 年至 2020 年，他成為吉隆坡猛龍總教頭征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），並在一個賽季的磨合調整後，將球隊自聯盟倒數第 2 位帶至聯盟第 3 位。2020 至 2023 年，他則再度回到澳洲職籃聯賽擔任阿得雷德 36 人（Adelaide 36ers）的首席助理教練。


夢想家總經理韓駿鎧表示，非常開心可以跟皮爾曼教練合作，「皮爾曼教練的加入可以為團隊注入全新的活水，我們也相信他帶來的觀念及系統，能夠解決夢想家過去這兩季所面臨的問題。」除此之外，韓駿鎧總經理也特別提到，皮爾曼教練擁有豐富的執教經驗，期待在他的帶領之下，不僅協助團隊中的年輕球員穩定成長，更能激發出他們最大的潛力！


皮爾曼教練則表示，很感謝夢想家球團給予的機會，在 ABL 與夢想家對戰時即對這支球隊留下很好的印象，談到執教的方向，教練也表示，首要觀念是希望團隊從防守做起，「一支冠軍隊伍總是有非常好的防守效率，得分固然重要，我也知道陣中有許多得分手段犀利的球員，不過仍需擁有積極的防守態度，這也是促使我們能夠往目標邁進的關鍵。」「從球員到執教，我在澳洲的職業籃球環境待了很長的一段時間，在澳洲我們從小就參與許多肢體接觸較多的運動，比如澳式足球與橄欖球，所以我會用我從各方運動學習到的知識帶入籃球運動中，也期待透過這些優勢塑造出身體強悍、精神堅韌的夢想家！」

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