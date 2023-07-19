獨／草爺挖礦慘賠3千萬！實際收入曝光 靠夾娃機樂園3年才能回血
百萬YouTuber草爺（江治緯）憑藉頻道「含羞草日記」走紅。近年來，草爺更跨足電影、音樂等領域，成為多方位藝人，私底下更經營虛擬貨幣礦機出租、醫美、夾娃娃機店等產業，看似不錯的生活，實際上入不敷出，甚至傳聞光是礦機就賠了3千萬。對此，草爺經紀人也證實此事，並坦言草爺賠掉的部分，如果要回血，恐怕要等上2、3年。
記者詹鎰睿/綜合報導
草爺經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，草爺目前旗下的事業，除了慘賠3千萬的虛擬貨幣挖礦已經收掉外，還有與友人共同合資的醫美事業，以及位在台南的夾娃娃機樂園都在營運中。對於業績，經紀人解釋，雖然娃娃機才剛開2到3個月，但生意不錯，也有賺錢，還需要一點時間回本，比原本預期的還要樂觀，未來也不排除擴店。
至於草爺投資的醫美診所生意超好。不過，經紀人笑說：「賺錢的都是醫生。」他指出，月收入淨利下來，有70%金額都在醫師身上，另外，還得考量人事、行銷、店租、醫療設備、器材、藥物等方面的成本開銷，雖然不賺錢，但也不賠錢。
談到草爺目前究竟是賠錢還是賺錢？經紀人坦言，「我認真講，草爺賠掉的部分，至少要等個2年半才有可能回血。」他說，由於草爺的礦機賠了快3千萬，現在光靠娃娃機店生意，如果一個月有150萬的收入，再考量娃娃機的市場飽和等因素，會再需要多一點的時間，起碼2、3年，「只是回血而已喔。」
另外，經紀人還透露，草爺目前有拍攝實境節目的企劃，讓「含羞草日記」團隊們哭笑不得，瘋狂到一個禮拜內打造餐廳等級的廚房與餐桌椅，讓他苦笑直呼：「真的不是人Ｘ的！」也希望觀眾們敬請期待。