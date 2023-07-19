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雲門舞集22日台中戶外公演 演出享譽國際「十三聲」

▲「國泰雲門隨行吧」22日巡迴台中戶外公演， 以文化饗宴歡慶雲門50周年生日。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.19)
▲「國泰雲門隨行吧」22日巡迴台中戶外公演， 以文化饗宴歡慶雲門50周年生日。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.19)

記者金武鳯/台中報導

今年歡度50周年慶的雲門舞集，22日將在台中市政府廣場舉辦戶外公演！此次演出藝術總監鄭宗龍享譽國際的《十三聲》，今日由市長盧秀燕親自舉行宣傳記者會。盧秀燕表示，台中人非常幸福，睽違10年，雲門戶外公演又回到台中演出，民眾千萬不要錯過這場文化饗宴。由於今年剛好是雲門50歲生日，盧市長祝福雲門生日快樂，邁向「百年雲門」。

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盧市長表示，雲門舞集是台灣之光、國際級的藝術表演團體，她就是雲門的粉絲，從年輕看到現在，約在一個月前，才在台中國家歌劇院重新欣賞舞作《薪傳》，心中感到十分悸動。台中國家歌劇院演出場地在室內，空間較小並採售票，22日在市府廣場屬於大型免費戶外演出，特別要感謝贊助演出的國泰金控，長期支持台灣藝術表演能量。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，很高興能在十年後再回到台中市府演出，也感謝國泰金控長年以來的支持，這次帶來的舞作《十三聲》，是非常有「台味」的作品，在國際許多藝術節進行演出，期待大家來到台中市府前廣場觀賞，一起有一個很「台」的夜晚。

國泰世華銀行副總經理張振棟表示，國泰金控長期攜手雲門舞集，致力把國際級的藝術饗宴帶到全台灣每個地方，用藝文創造台灣民眾質感生活，過去28來，共舉辦近300場大型戶外公演和社區巡演，至今累積超過260萬人次參與。國泰持續推動「藝術即生活」的品牌精神，讓所有人都有機會接近藝術、體驗藝術，是國泰雲門合作始終不變的初衷。

文化局表示，上次雲門在台中舉辦戶外公演，是40週年的《稻禾》；雲門和台中的緣分不僅如此，在1992年時，雲門首次舉行超大型戶外公演，就是在當時「台中經國大道曲棍球場」市民廣場，自此雲門開始每年舉辦超大型戶外公演，並於1996年起獲得國泰金控贊助，將理想遍佈全台各地。

雲門舞集《十三聲》7月22日（六）19時30分戶外公演自由入場，而公演前夕，7月21日（五）19時30分同樣在市府前廣場，也將舉辦「生活律動」健康日活動，邀請雲門舞集舞蹈教室，帶領大小朋友一起隨著音樂搖擺，歡迎民眾上網報名，現場憑報名簡訊可兌換抽獎券乙張，有機會獲得iPad、Sony藍牙耳機等大獎！「國泰雲門隨行吧」社區巡演報名與律動日抽獎資訊詳情請見官網( https://www.cathaycg.com.tw/ )。

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