蘇姿丰來台、AI股暫熄火 台股開高走低跌逾110點
台股今（19）日開高走低，早盤漲110多點，但受到多檔AI個股漲多拉回影響，大盤終場反跌111.47點，收在17116.44點，跌幅0.65%，成交金額4271.76億元，連兩日收黑。專家指出，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台，為AI概念股帶來話題，外界也關注她對產業未來的看法，唯歷年8月台股跌多漲少，且近期多空角力，再加上台股短線已漲多，預料台積電法說前夕，以及進入財報旺季後，台股走勢可能多有震盪。
記者許家禎／台北報導
保德信台股團隊表示，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台，本週將陸續拜訪相關供應鏈高層，對於AI供應鏈帶來話題，市場也具焦蘇姿丰對於AI商機的解讀，以及產業未來的發展性，由於超微第四季將推出兩款MI300晶片，本次蘇姿丰來台被外界解讀為固樁之旅，預料有助於台廠相關供應鏈表現。
據統計，至2028年全球AI晶片市場規模，將展現年增逾20%至30%的高速成長，並在2027年將突破一兆美元水準。保德信台股團隊指出，除了AI晶片外，目前生成式AI對於AI伺服器零組件供應鏈股價，具有大幅挹注作用。
包括組裝廠、CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer皆為首要受惠產業，在這波AI熱潮有望持續之下，建議布局主軸可圍繞AI所衍伸出的超高速運算、資料中心、CoWoS相關個股。
保德信台股團隊也提醒，雖然目前台灣季度GDP有望逐季走升，下半年經濟成長率將優於上半年，惟歷年8月向來台股跌多漲少，且近日盤面出現多空角力混戰，市場對於下半年聯準會升息步伐看法也相當分歧，隨著短線指數大漲，目前台股本益比已來到平均值上緣，預期在晶圓龍頭大廠法說前夕，以及進入財報季，台股走勢可能出現震盪。