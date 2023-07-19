金鐘視帝李銘順拍戲「1週都沒睡」！崔佩儀尬戲8天沒闔眼昏倒送醫
金鐘影帝李銘順日前受邀來到節目《小姐不熙娣》分享當演員的祕辛，李銘順透露，曾有過2個半月狂拍50集的經歷，最狂紀錄1個星期都沒睡覺。同樣戲劇出身的崔佩儀也自爆，當紅時身尬多部戲約，長達8天都沒闔眼休息，結果直接在攝影棚昏倒送醫，讓在場來賓相當震驚。
記者詹鎰睿/綜合報導
由小S徐熙娣主持的節目《小姐不熙娣》，日前邀請李銘順、崔佩儀、馬國賢、雷嘉汭、初孟軒聊聊演員背後的祕辛。結果一開場，小S瘋狂調侃馬國賢模仿李銘順造型，崔佩儀還答腔，剛在梳妝室也不小心錯認兩人。
小S逗趣地問李銘順：「這新聞傳回新加坡有沒有不高興？該不會為此換了髮型？」李銘順則大讚馬國賢新造型，相比之前黑髮更為帥氣，結果被小S當場笑虧：「不要因為當了影帝就開始說謊！」
聊到演員辛酸甘苦談，李銘順就分享，曾經在2個半月內趕拍50集戲，最狂紀錄一週沒睡覺，讓他崩潰到只能靠裝病小歇片刻。崔佩儀則是在當紅時期，身尬多部戲約，長達8天未闔眼休息，後來直接在攝影棚昏倒送醫。
更誇張的是，崔佩儀還透露，有次拍攝中臨時接到崔媽媽來電，居然傳來家裡失火的噩耗，她卻因拍戲行程緊湊趕不回家處理，故事聽得全場目瞪口呆。