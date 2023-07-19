美元霸權地位面臨威脅卻被市場低估！小摩：「兩大風險」遭到忽視

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摩根大通的報告強調，美元長期主導地位受到威脅的首要原因，在於美國自己的內政失調，阻礙政府管理國家債務的努力，導致政府在危機期間由於財政限制而無法出手穩定經濟。今年美國債務上限危機直到最後一刻才解決，在這個日益分裂的國家，這種現象可能會變得更加普遍。
分析師認為第二個風險在於美中緊張加劇，可能會演變成「冷戰2.0」，中國一系列經濟改革，包括放寬資本管制以及促進市場流動性，也都有可能威脅到美元的霸權地位。
不過分析師最後結論，在未來十年內，美元作為主要儲備貨幣的地位被完全取代的可能性相當低，「部分去美元化」是較有可能發生的情境，美中兩國在全球經濟中互相對抗，人民幣將在非美國盟友國家中，扮演類似美元的角色。
根據國際貨幣基金（IMF）的統計，美元在國際儲備中的份額從2001年的73%，下降到2022年的58%，不過美元在各國的主權財富基金投資組合中依舊佔據主要部位，抵銷了這一下降。
摩根大通的報告最後建議投資者，在投資組合中減持美元、美股指數、金融股票和長期債券，建議押注在以價值為導向的美國股票，因為這些股票往往在實質殖利率上升的環境中表現優於成長股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。