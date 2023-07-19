傳黨代表擬提案換主席　國民黨：黨章未賦予罷免權

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國民黨文傳會主委林寬裕則說，到目前為止，黨中央收到6個一般性黨務改革提案，若全代會當天有臨時提案，只要超過100位出席黨代表連署，並於當日上午10時送達議事單位，就可以成為臨時提案，提案本來就是黨代表的職權，黨中央無法事前知道會提出什麼。
此外，近日黨內換侯、進行非綠整合聲不斷，但今天是國民黨全代會前最後一次的中常會，仍不見相關提案提出，不過卻傳出力挺鴻海創辦人郭台銘的中常委周孟蓉，在會中質疑，是中常委大還是黨工大，為什麼黨工可以叫中常委不要提案。
面對此問題，林寬裕則是以他個人不適合轉述中常委談話為由未證實，但林寬裕說，提案內容為何，發言中常委並未說明具體內容，只說有聽到中常委反映不要提案的事情，另一位發言中常委，則呼籲大家團結。
林寬裕表示，中常會並沒有任何的提案，朱立倫在會中定調，如果黨內不團結，2024大選就什麼都不可能，如果大家團結，就什麼都有可能，朱立倫表示能理解中常委發言都是為黨好，求好心切，在非綠的整合過程中，有部分細節現階段不適合全部公開對外說明，希望所有中常委能夠理解黨中央做了非常多努力。
周孟蓉在會後受訪時則僅說，今天沒有提案。被問到未來是否可能力挺侯友宜，周孟蓉則說，黨內要團結，朝向「藍白合」機會來努力，這是應該趕快去做的事情。
由於出現在郭台銘的行程中，是否擔心會被黨中央或侯友宜競選辦公室執行長金溥聰留下記號，周孟蓉說，「金先生」她真的不熟，要留下她什麼記號，她也不知道，況且「金先生」不是黨主席，因此她不考慮也不擔心，只要能為黨團結的事情，她都願意去做。
談到金溥聰接下來要到地方拜訪藍營要角，是否已有聯繫，周孟蓉表示，目前屏東縣沒接收到訊息，也不曉得金溥聰何時會去﹔至於是否覺得金溥聰整合地方派系是扣分的，以及金溥聰是否有溫度，周孟蓉說，這要看侯團隊，不是她說了算，溫度則是個人感受的問題。（編輯：林興盟）1120719