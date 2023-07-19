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美國男稱因使用嬌生嬰兒爽身粉致癌！提告獲賠5.8億　嬌生將上訴

▲美國一位24歲的男子，聲稱從小使用嬌生嬰兒爽身粉導致他罹患癌症，而加州法院18日最新判決出爐，認定嬌生必須賠償該男1880萬美元，約5億8449萬元新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國一位24歲的男子，聲稱從小使用嬌生嬰兒爽身粉導致他罹患癌症，而加州法院18日最新判決出爐，認定嬌生必須賠償該男1880萬美元，約5億8449萬元新台幣。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國加州一位24歲的男子，聲稱從小使用嬌生（Johnson & Johnson's）嬰兒爽身粉導致他罹患癌症，因而提告求償。加州法院18日最新判決出爐，陪審團認定嬌生必須賠償該男1880萬美元，約5億8449萬餘元新台幣。

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根據《ABC》報導，該位男子名叫瓦拉德茲（Emory Valadez），他說從小使用嬌生含有滑石粉的嬰兒爽身粉，導致他心臟周圍的皮膚罹患了惡性間皮瘤癌（mesothelioma），患者的五年存活率平均而言不到兩成。

嬌生的嬰兒爽身粉和其他含有滑石粉的產品，已經讓公司面臨數萬人的指控，嬌生子公司LTL Management於今年4月申請破產，並提議支付89億美元的和解金，一口氣凍結3萬8000多起相關官司。大多數的訴訟都因此暫時中止，不過法官裁定讓瓦拉德茲的官司繼續進行，因為考慮到瓦拉德茲的壽命可能已經時日無多。

經過6週審理後，陪審團認定嬌生必須賠償1880萬元，作為瓦拉德茲的醫療費及心理創傷補償費，但未判決嬌生必須支持懲罰性賠償金。而對於判決結果，嬌生表示將會提起上訴，聲稱陪審團的認定與過去數十年來顯示嬌生的嬰兒爽身粉安全且不含致癌物的科學驗證報告相衝突。

而在法庭上，瓦拉德茲的律師則痛批嬌生過去數十年來「卑鄙地」掩蓋自家品牌的嬰兒爽身粉有安全疑慮，瓦拉德茲則在作證時強調，如果自己知道爽身粉內含有石綿，絕對不會使用。瓦拉德茲的母親在法庭上提到兒子的病情時，談到自己在瓦拉德茲的嬰兒與童年時期，大量替他使用嬌生的爽身粉，也不禁聲淚俱下。

目前對嬌生公司提出告訴的消費者們，正在向法庭尋求駁回嬌生子公司LTL Management的破產申請，認為申請破產只是嬌生躲避訴訟的手段。嬌生則表示，破產法庭比一般法庭更有效率，一般法庭的判決對原告而言就像「彩券」，有的人能贏得巨額賠償，有的人一無所獲，而破產後賠償則比較公平。

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