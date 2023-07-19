把握「這3天」黃金調理期　改善過敏、呼吸道症狀

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穴位敷貼 改善過敏、呼吸道症狀中榮嘉義暨灣橋分院傳統醫學科主治醫師唐佑任表示，老祖宗智慧療法「天灸」，即「穴位敷貼」，恰好今年自國曆7月20日起，進入大自然一年中最炎熱的「三伏天」，建議民眾可利用這段時期運用「三伏貼」溫貼穴位，改善過敏性症狀及確診後的呼吸道後遺症。
三伏貼原理一次看 把握這3天唐佑任說明，三伏貼的原理是以白芥子、元胡、甘遂、細辛和乾薑等辛散溫通的天然藥物，打粉後製成特殊藥餅，敷貼於大俞、定喘、風門等特定穴位，使患者局部經絡循環發熱、充血起水泡，利用經皮吸收，加上一年中最炎熱的三伏日節氣加成，分別於「初伏、中伏、末伏」3個人體氣血運行趨於體表的時段治療，以氣相應，以味相感，溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪，達到清宣肺氣、健脾益腎、袪痰平喘的作用，進而提高機體免疫力。
中榮嘉義分院市區門診也分別在初伏7月20日、中伏7月31日、末伏8月10日三天，推出「三伏天穴位敷貼」特別門診，幫助民眾預防、治療多種慢性肺系疾病。
三伏貼治療視個人體質及病況 非人人適合唐佑任提及，因天氣變化及久處空調環境而有反覆過敏性鼻病、異位性皮膚炎，甚至是秋冬容易體虛感冒的民眾，都適合以三伏貼治療，每次敷貼時間為半小時至1小時，視個人體質及病況延長敷貼時間，因為敷貼時會有些許發癢及燒灼感，最多不超過2小時，並耐心完成三次的完整療程，幫助提升自我免疫力。
不過，孕婦、3歲以下嬰兒、嚴重心肺功能不足、皮膚過敏敷貼藥材容易大量起泡，或發燒和咽喉發炎者，並不建議此法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58602
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