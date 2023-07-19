快訊／出門上班注意！3縣市發布「大雨特報」　雨彈狂轟到清晨

把握「這3天」黃金調理期　改善過敏、呼吸道症狀

把握「這3天」黃金調理期　改善過敏、呼吸道症狀
把握「這3天」黃金調理期　改善過敏、呼吸道症狀

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】34歲方小姐，長期有過敏性鼻炎困擾，一早起床也常打噴嚏、流鼻水，尤其鼻過敏發作時，每天都要擤掉兩包衛生紙，受此症狀困擾許久，方小姐決定至傳統醫學科就診，經醫師四診論證後為患者三伏貼敷，方小姐當週就感到鼻水噴嚏減少，三次三伏貼療程後，以達到改善體質，減緩過敏症狀的困擾。

我是廣告 請繼續往下閱讀

穴位敷貼　改善過敏、呼吸道症狀

中榮嘉義暨灣橋分院傳統醫學科主治醫師唐佑任表示，老祖宗智慧療法「天灸」，即「穴位敷貼」，恰好今年自國曆7月20日起，進入大自然一年中最炎熱的「三伏天」，建議民眾可利用這段時期運用「三伏貼」溫貼穴位，改善過敏性症狀及確診後的呼吸道後遺症。

三伏貼原理一次看　把握這3天

唐佑任說明，三伏貼的原理是以白芥子、元胡、甘遂、細辛和乾薑等辛散溫通的天然藥物，打粉後製成特殊藥餅，敷貼於大俞、定喘、風門等特定穴位，使患者局部經絡循環發熱、充血起水泡，利用經皮吸收，加上一年中最炎熱的三伏日節氣加成，分別於「初伏、中伏、末伏」3個人體氣血運行趨於體表的時段治療，以氣相應，以味相感，溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪，達到清宣肺氣、健脾益腎、袪痰平喘的作用，進而提高機體免疫力。

中榮嘉義分院市區門診也分別在初伏7月20日、中伏7月31日、末伏8月10日三天，推出「三伏天穴位敷貼」特別門診，幫助民眾預防、治療多種慢性肺系疾病。

三伏貼治療視個人體質及病況　非人人適合

唐佑任提及，因天氣變化及久處空調環境而有反覆過敏性鼻病、異位性皮膚炎，甚至是秋冬容易體虛感冒的民眾，都適合以三伏貼治療，每次敷貼時間為半小時至1小時，視個人體質及病況延長敷貼時間，因為敷貼時會有些許發癢及燒灼感，最多不超過2小時，並耐心完成三次的完整療程，幫助提升自我免疫力。

不過，孕婦、3歲以下嬰兒、嚴重心肺功能不足、皮膚過敏敷貼藥材容易大量起泡，或發燒和咽喉發炎者，並不建議此法。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58602

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

三伏貼不只「冬病夏治」提升免疫力　也能改善長新冠症狀

中華生技醫藥行業協會　帶領產業拓展海外渠道

台灣回報疫苗捐贈！　「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」協助六國醫師來台研修

記憶型T細胞癌症治療　13家醫療院所加速肝癌二期臨床收案

我是廣告 請繼續往下閱讀