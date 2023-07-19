三伏貼不只「冬病夏治」提升免疫力　也能改善長新冠症狀

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三伏貼內熱性中藥 改善長新冠症狀世界衛生組織定義，感染新冠肺炎痊癒後超過兩個月，仍遺留慢性後遺症就算「長新冠」。台中慈濟醫院中醫部醫師洪崚育指出，一年中陽氣最旺的三伏天，人體氣血趨向體表、皮膚毛孔開張，有利藥物滲透身體、深層邪氣也較易驅除。
洪崚育表示，門診發現許多人在確診後仍很容易有咳嗽帶白痰、胸悶、喘等呼吸道症狀，這類型長新冠在中醫屬於肺氣虛弱，可透過三伏貼內熱性中藥，引出深伏體內濁氣，改善長新冠症狀。
預防醫學三伏貼的「冬病夏治」 非人人都適合洪崚育說，中醫推崇「治未病」觀念，三伏貼的「冬病夏治」就是預防醫學。在自然界陽氣最盛的時候，也是人體陽氣最旺時期，使用三伏貼可提高免疫功能，達到「正氣存內，邪不可干」效果，不過，洪醫師也提醒：「並非人人都適合！」
勿自行服藥致病 應諮詢醫師評估1名歲陳小姐確診新冠肺炎後，自行到中藥行拿類清冠一號服用，初期急性症狀緩解，但因持續咳嗽，將類清冠一號當茶飲喝，導致出現怕冷、腹瀉等症狀來求診。洪崚育醫師說明：「清冠一號或類清冠一號屬寒涼性藥物，長期飲用會讓身體虛寒加劇。」他表示像陳小姐虛寒體質就很適合使用三伏貼來改善，但確診或正感冒就屬急性發炎期，不適用三伏貼。如果不清楚自身體質狀況，他建議由醫師來評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58579
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