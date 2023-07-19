中華生技醫藥行業協會　帶領產業拓展海外渠道

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構建生技醫藥產業生態系 三年成果正式進軍海外CBIA陳建州理事長表示協會長期致力於醫藥供應商與醫藥通路的平台建置，2021-2023年連續三年承接經濟部計畫，輔導本會會員進行AI數位轉型與商業媒合，至今已經訪談超過60家廠商，成功協助會員廠商取得政府計劃支持，因應會員廠商需求，今年開始複製擴散到海外市場。台灣醫藥廠商除了台灣市場的基本醫療需求外，國際經貿才是台灣廠商醫藥實力的成果驗收，未來藉由協會海外分會與駐台使領館的協助，協助台灣廠商跨足海外市場，考察各國醫藥產品需求、取得資金投資及經貿政策支持，將建構一個進出口雙向經貿合作的渠道。
政府聯手企業加速超前布局 走出綠色永續新格局會員大會現場同時舉辦「生醫產業永續研討會」，透過本次交流活動，整合產業、政府、學術及研發單位的資源，掌握重點產業之次產業需求，協助產業培植技術實力，跨業結盟整合交流，強化產業能量，促成合作機會，提升產業競爭力。會議中工研院吳佩馨專案經理介紹政府對生醫產業的推動政策，走出綠色永續新格局，海量數位公司黃彥銘專案經理介紹企業碳盤查工具，昱辰資訊蔡宇哲技術長則介紹冷儲存雲端數據監控，提供醫院緊急通報解決方案，凱勝國際公司吳俊民總經理發表最新健康低碳無毒印刷技術，先勁資訊陳勇男總經理發表智慧藥局AI用藥評估保健品推薦與APP數位消費專利技術，網際智慧公司晁旭光總經理發表廣告文案之AI風險預警評估工具，元健大和公司高志和企劃課長介紹新型助聽器設備。本會越南分會黃振綱會長介紹越南醫藥參訪團與越南設立公司落地計畫，本會俄羅斯分會徐銘沂會長介紹俄羅斯市場分享及電商模式解決方案。張意良秘書長表示台灣擁有優異的醫療體系及完整資通訊產業供應鏈，且生醫與科技人才齊備，行政院統籌跨部會資源共同推動臺灣精準健康產業，鼓勵ICT產業投入精準健康產業，相信在未來海外生醫產業在國際經貿交流上會有更多合作機會。
安心醫藥聯盟與健康保健諮詢師 共同為民眾健康把關「食在安心，藥求安全」為食品藥物管理署的施政使命，食品與醫藥品皆有法律規範遵循，有鑒於法律是道德的最低標準。安心醫藥聯盟為業界自主發起的認證，適用於通路端（醫院、診所、藥局與長照機構）與製造供應端的生技醫藥廠商。安心醫藥聯盟三大宗旨為「產品安心、服務安心、場所安心」，受認證單位本身絕對不提供偽劣產品、應提供正確醫藥服務與專業諮詢、門市場所(醫藥通路端)/製造場所(製造供應端)應符合法律規範，在本會張耕豪律師的見證下，目前已有21家知名企業加入安心醫藥聯盟，共同促進醫藥產業品質升級。
王冠斌副理事長表示安心醫藥聯盟三大宗旨與企業人才培育息息相關，因此協會與醫藥大學、醫藥通路企業共同推動「健康保健諮詢師」證照，健康保健諮詢師有三大信念 : 1、堅持專業品質 2、堅守法律與醫藥倫理 3、符合消費者健康需求。讓學員從課程中學習基礎理論與疾病關聯群商品諮詢技巧等專業知識，訓練學員「知識」與「技能」之養成，提升生技醫藥產業之整體服務品質，成為生技醫藥公司的最佳業務人員，在醫藥通路門市能成為藥師的好幫手。協會連續第三年與臺北醫學大學進修推廣處共同推動「健康保健諮詢師」證照，累計超過300位學員取得證照，並得到九大連鎖藥局與四家醫藥大學的聯合支持，一同創造民眾健康的優質環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58604
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