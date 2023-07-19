台灣回報疫苗捐贈！　「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」協助六國醫師來台研修

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國際唇顎裂研修醫師訓練計劃 提供六國醫師全額獎學金台灣胎兒醫學振興會理事長張東曜表示，擁有顱顏治療頂尖團隊的北醫附醫顱顏中心、與專長胎兒異常診斷的台兒診所已經合作數年，雙方共同打造「胎兒唇顎裂門診」，讓唇顎裂寶寶不但在媽媽肚子裡就能診斷出精確分型，甚至出生前就能夠擬定零到十八歲的治療計畫書，這種貫通產前到產後的診斷和醫療模式，是業界先驅。
為感謝六國義舉，特別發起「國際唇顎裂研修醫師訓練計劃」，提供獎學金給六國醫師，協助來台研修唇顎裂，從產前診斷到顱顏整形重建手術的完整訓練課程。
北醫附醫顱顏中心實力堅強 3成病人來自海外發起單位之一、北醫附醫施俊明院長表示，北醫附醫顱顏中心於2017年成立，是全台第三個顱顏中心，也是最年輕的顱顏中心，在顱顏中心陳國鼎主任的帶領下，收治的唇顎裂病人超過全台5成以上。北醫附醫顱顏中心「以家庭為中心」的照護模式，治療病人，也照護年輕家庭，完整體現全人醫療的精髓，於2020年榮獲SNQ國家品質標章認證、2022年榮獲亞太永續行動獎金獎及國家醫療品質獎特色中心的肯定。而顱顏中心有3成病人來自海外，台灣的醫療軟實力有目共睹，此次非常榮幸參與國際唇顎裂研修醫師訓練計劃，盼能藉此向世界傳達善的力量。
創新胎兒唇顎裂聯合門診 持續深化國際醫療合作北醫附醫副院長暨國際醫療中心主任王偉表示，國際研修醫師返國後，將成為顱顏中心國際網路的分支，包括當地複雜顱顏案例轉介來台，或是來台治療返國後的後續追蹤與處理，都能提供更大的幫助，深化國際醫療合作關係。
北醫附醫顱顏中心主任陳國鼎表示，此套訓練計畫完整傳授顱顏中心多項創新醫療服務，包含與台兒診所合作「胎兒唇顎裂聯合門診」，由產檢醫師與整形外科醫師共同會診，於唇顎裂新生兒出生前擬定治療計劃，安撫準父母的焦慮；新生兒誕生後，醫師與協調師隨即前往各個醫療機構，現場教導護理師唇顎裂新生兒照顧技巧，減少因照護問題而轉送醫學中心的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58530
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