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台灣回報疫苗捐贈！　「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」協助六國醫師來台研修

台灣回報疫苗捐贈！　「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」協助六國醫師來台研修
台灣回報疫苗捐贈！　「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」協助六國醫師來台研修

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】2021年5月六國共捐贈台灣900多萬劑疫苗，讓我們感念至今。其中，台灣胎兒醫學振興會發起「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」，提供全額的獎學金協助六國醫師來台研修，也是台灣以醫療軟實力回報捐贈國的善行。

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國際唇顎裂研修醫師訓練計劃　提供六國醫師全額獎學金

台灣胎兒醫學振興會理事長張東曜表示，擁有顱顏治療頂尖團隊的北醫附醫顱顏中心、與專長胎兒異常診斷的台兒診所已經合作數年，雙方共同打造「胎兒唇顎裂門診」，讓唇顎裂寶寶不但在媽媽肚子裡就能診斷出精確分型，甚至出生前就能夠擬定零到十八歲的治療計畫書，這種貫通產前到產後的診斷和醫療模式，是業界先驅。

為感謝六國義舉，特別發起「國際唇顎裂研修醫師訓練計劃」，提供獎學金給六國醫師，協助來台研修唇顎裂，從產前診斷到顱顏整形重建手術的完整訓練課程。

北醫附醫顱顏中心實力堅強　3成病人來自海外

發起單位之一、北醫附醫施俊明院長表示，北醫附醫顱顏中心於2017年成立，是全台第三個顱顏中心，也是最年輕的顱顏中心，在顱顏中心陳國鼎主任的帶領下，收治的唇顎裂病人超過全台5成以上。北醫附醫顱顏中心「以家庭為中心」的照護模式，治療病人，也照護年輕家庭，完整體現全人醫療的精髓，於2020年榮獲SNQ國家品質標章認證、2022年榮獲亞太永續行動獎金獎及國家醫療品質獎特色中心的肯定。而顱顏中心有3成病人來自海外，台灣的醫療軟實力有目共睹，此次非常榮幸參與國際唇顎裂研修醫師訓練計劃，盼能藉此向世界傳達善的力量。

創新胎兒唇顎裂聯合門診　持續深化國際醫療合作　

北醫附醫副院長暨國際醫療中心主任王偉表示，國際研修醫師返國後，將成為顱顏中心國際網路的分支，包括當地複雜顱顏案例轉介來台，或是來台治療返國後的後續追蹤與處理，都能提供更大的幫助，深化國際醫療合作關係。

北醫附醫顱顏中心主任陳國鼎表示，此套訓練計畫完整傳授顱顏中心多項創新醫療服務，包含與台兒診所合作「胎兒唇顎裂聯合門診」，由產檢醫師與整形外科醫師共同會診，於唇顎裂新生兒出生前擬定治療計劃，安撫準父母的焦慮；新生兒誕生後，醫師與協調師隨即前往各個醫療機構，現場教導護理師唇顎裂新生兒照顧技巧，減少因照護問題而轉送醫學中心的風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58530

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