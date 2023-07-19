吃剉冰食物中毒人數增至44人　網友爆衛生局僅一人通報不處理？

邁向淨零 台南市榮獲APSAA宜居永續城市獎肯定

▲以「沙崙智慧綠能科學城」作為智慧城市重要的示範區域及亞太綠能發展中心，作為研發基地與示範場域，推動再生能源及建設智慧電網（圖／台南市都發局提供）
▲以「沙崙智慧綠能科學城」作為智慧城市重要的示範區域及亞太綠能發展中心，作為研發基地與示範場域，推動再生能源及建設智慧電網（圖／台南市都發局提供）

記者張振興/台南報導

台南市邁向淨零城市之路上，榮獲2023年APSAA亞太暨台灣永續行動獎的宜居永續城市獎Excellent City肯定，台南將包容、韌性及多元的城市特質融入歷史悠久的府城生活，帶領台灣自信前行邁向國際。

我是廣告 請繼續往下閱讀

市長黃偉哲指出，台南市淨零的目標期程及具體內容，從執行、公私協力及法制規範等多管齊下，才能邁向永續發展，今年度獲獎是肯定台南市的努力，也持續鼓勵市府團隊更加精進，台南市會持續檢視永續發展政策的施政成果，檢討確認施政進度，建構多元的宜居城市。


為穩健地邁向宜居城市，推動的施政亮點包括：居住交通方面，透過公有土地資產活化更新9案，積極辦理全國單一自住規定減徵房屋稅，截至去年6/15已達24.4萬戶，自去年7/1起推動囤房稅按持有戶數從1.5%調高成1.8%至3.6%，協助申請住宅租金補貼截至去年底總計達2.6萬戶，另外截至今年4/18，媒合包租代管計畫已達4714戶，及達成規劃與興建中的社會住宅目標數7922戶，逐步實現居住正義，結合民眾參與規劃39座融合地方文化、元素及地形的特色公園，推動騎樓暢通長度約56.14公里，爭取中央前瞻補助9座立體停車場，提供2630格汽車與1448格機車停車位等實質成果。


在永續環境方面，未來將持續推動陽光電城計畫每年至少成長0.25GW，2030年達到市區公車全面電動化，再生水源每日供應量達5萬噸，推廣焚化底渣100%再利用等永續發展目標，讓台南市持續進步。台南市將邁向永續淨零的宜居城市，關鍵在於都市各方面的均衡發展，包含都市規劃、交通運輸、民生住宅、公共空間、文化與自然資產、氣候行動績效、減少自然災害及環境破壞等，每個層面都需要市府各局處及市民共同努力，以朝向國際級宜居城市為目標。

Klook訂寧夏夜市小吃53折起！新戶1元西瓜汁　捷絲旅早餐嗑爆小吃

國家貓咪獎得主出爐！超聰明賓士貓「化身耳朵」　照顧失聰主人

台南市社會住宅持續穩健推動合計21處8千多戶將陸續完工

安倍昭惠訪台 黃偉哲陪同追思悼念安倍晉三紀念影像展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀