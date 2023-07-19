邁向淨零 台南市榮獲APSAA宜居永續城市獎肯定

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市長黃偉哲指出，台南市淨零的目標期程及具體內容，從執行、公私協力及法制規範等多管齊下，才能邁向永續發展，今年度獲獎是肯定台南市的努力，也持續鼓勵市府團隊更加精進，台南市會持續檢視永續發展政策的施政成果，檢討確認施政進度，建構多元的宜居城市。
為穩健地邁向宜居城市，推動的施政亮點包括：居住交通方面，透過公有土地資產活化更新9案，積極辦理全國單一自住規定減徵房屋稅，截至去年6/15已達24.4萬戶，自去年7/1起推動囤房稅按持有戶數從1.5%調高成1.8%至3.6%，協助申請住宅租金補貼截至去年底總計達2.6萬戶，另外截至今年4/18，媒合包租代管計畫已達4714戶，及達成規劃與興建中的社會住宅目標數7922戶，逐步實現居住正義，結合民眾參與規劃39座融合地方文化、元素及地形的特色公園，推動騎樓暢通長度約56.14公里，爭取中央前瞻補助9座立體停車場，提供2630格汽車與1448格機車停車位等實質成果。
在永續環境方面，未來將持續推動陽光電城計畫每年至少成長0.25GW，2030年達到市區公車全面電動化，再生水源每日供應量達5萬噸，推廣焚化底渣100%再利用等永續發展目標，讓台南市持續進步。台南市將邁向永續淨零的宜居城市，關鍵在於都市各方面的均衡發展，包含都市規劃、交通運輸、民生住宅、公共空間、文化與自然資產、氣候行動績效、減少自然災害及環境破壞等，每個層面都需要市府各局處及市民共同努力，以朝向國際級宜居城市為目標。