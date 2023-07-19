修法補兵力短缺！俄「服兵役年齡上限」調高5年 明年元旦啟用
俄羅斯總統蒲亭去年9月發布動員令，昨（18）國會又完成修法，預計明年元旦開始男性動員入伍的最高年齡延長5年，不過仍保留4年的過渡期讓即將除役的預備役公民免受徵召。外媒指出，在這次的修法過後，最高級別軍官的年齡上限為70歲，而最年輕者服兵役年齡上限則提高至40歲。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《路透社》、《塔斯社》報導，俄羅斯國會18日完成修法，新法規定服兵役者年齡上限調整延長5年，除了將級軍官（высших офицеров）年齡上限維持70歲不變，預備役軍官徵召上限調整至校級軍官（старших офицeров）提高到65歲、尉級軍官（младших офицeров）提高至60歲；第一類服兵役者年齡上限提高到40歲、第二類服兵役者年齡上限提高到50歲；第三類服兵役者年齡上限提高到55歲。
報導指出，修法背景在於莫斯科當局發布自第二次世界大戰以來首見的動員令，當時以集結大量退伍軍人前往支援對烏克蘭發動的「特別軍事行動」，然而在前線僵持且傷亡超出預期下，徵召的30萬軍力已不夠應付，因此決定修法更改動員相關規定。
烏克蘭官員近日再度表示，俄軍在該國東北部哈爾科夫州的庫皮揚斯克（Kupiansk）地區集結了10萬大軍，並已發動最新一波攻勢，雙方正爆發激戰。