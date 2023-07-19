蘇姿丰今日將參與超微內部活動　傳參訪台積電與供應鏈高層晚餐

蘇姿丰閃電露面：台灣之行很棒　傳晚宴「固樁」、明校園典禮接棒

▲半導體女王、超微（AMD）執行長蘇姿丰今（19）日出席自家活動，但進出人員嚴格控管，席間她短暫露面，媒體詢問「台灣行如何？」她則回應很棒。（示意圖／AMD臉書）
▲半導體女王、超微（AMD）執行長蘇姿丰今（19）日出席自家活動，但進出人員嚴格控管，席間她短暫露面，媒體詢問「台灣行如何？」她則回應很棒。（示意圖／AMD臉書）

記者許家禎／台北報導

半導體女王、超微（AMD）執行長蘇姿丰本周一17日下午搭機抵台，來台行程低調再低調，今（19）日出席自家活動，但進出人員嚴格控管，席間蘇姿丰短暫露面，媒體詢問「台灣行如何？」她則回應很棒。而外傳她晚間將與台灣供應鏈高層一起晚宴，但行程地點保密到家，群聯董座潘健成現身也三緘其口。

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原本超微（AMD）執行長蘇姿丰周一抵台將參加陽明交大授予名譽博士學位的典禮，但因為班機延誤，典禮也改到明（20）日。蘇姿丰來台第二天（18日）並沒有公開行程，但她推特發文表示「台灣會面的美好一天，有如此多的能量、興奮和樂趣」，還手拿印有Q版「蘇媽」的特大號綠色乖乖與員工們合影。

▲（圖／翻攝蘇姿丰推特）
▲超微執行長蘇姿丰來台，推特發文PO照，只見她手拿印有Q版「蘇媽」的特大號綠色乖乖與員工們合影。（圖／翻攝蘇姿丰推特）
而今（19）日是來台第三天，蘇姿丰參與自家內部活動AMD Innovation Day，這天公司包下台北文華東方B2，對進出人員皆嚴格控管，席間蘇姿丰身穿藍色褲裝、搭配寶石項鍊短暫露面，媒體詢問「台灣行如何？」她則笑著回應「很棒，食物也很棒」，隨後便快閃離開。

外界認為，蘇姿丰此行主要是與供應鏈廠商進行交流，強化串聯台灣的AI供應鏈，外傳包括台積電、矽品、中華電信、廣達、緯創、英業達、技嘉、和碩、仁寶、群聯高層都將在今晚與蘇姿丰晚宴會面，不過一切資訊保密到家，媒體捕捉到群聯董座潘健成現身，但同樣三緘其口。

其實，蘇姿丰在公司內部活動中，就說AI長期在大家身邊，AI將加速成長，未來5年AI無所不在，關鍵不只在資料中心、終端裝置與客戶，大家應該認知到，只要有AI在的地方就是超微的機會，同時她也感謝供應鏈的協助與合作，讓超微在市場中佔有一席之地。

而明天（20日）下午，蘇姿丰將參與陽明交大授予名譽博士學位典禮，由於這是她此行來台唯一的公開活動，預料將吸引許多學生希望一睹半導體界女王風采，而校方也開設直播頻道，希望讓更多人線上參與，聆聽這位半導體界重要人士給予學生什麼樣的人生方向與金玉良言。

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