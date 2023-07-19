蘇姿丰閃電露面：台灣之行很棒　傳晚宴「固樁」、明校園典禮接棒

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而今（19）日是來台第三天，蘇姿丰參與自家內部活動AMD Innovation Day，這天公司包下台北文華東方B2，對進出人員皆嚴格控管，席間蘇姿丰身穿藍色褲裝、搭配寶石項鍊短暫露面，媒體詢問「台灣行如何？」她則笑著回應「很棒，食物也很棒」，隨後便快閃離開。
外界認為，蘇姿丰此行主要是與供應鏈廠商進行交流，強化串聯台灣的AI供應鏈，外傳包括台積電、矽品、中華電信、廣達、緯創、英業達、技嘉、和碩、仁寶、群聯高層都將在今晚與蘇姿丰晚宴會面，不過一切資訊保密到家，媒體捕捉到群聯董座潘健成現身，但同樣三緘其口。
其實，蘇姿丰在公司內部活動中，就說AI長期在大家身邊，AI將加速成長，未來5年AI無所不在，關鍵不只在資料中心、終端裝置與客戶，大家應該認知到，只要有AI在的地方就是超微的機會，同時她也感謝供應鏈的協助與合作，讓超微在市場中佔有一席之地。
而明天（20日）下午，蘇姿丰將參與陽明交大授予名譽博士學位典禮，由於這是她此行來台唯一的公開活動，預料將吸引許多學生希望一睹半導體界女王風采，而校方也開設直播頻道，希望讓更多人線上參與，聆聽這位半導體界重要人士給予學生什麼樣的人生方向與金玉良言。
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