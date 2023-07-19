女星偷吃已婚男還拿超音波照嗆正宮：妳子宮不好？我才是受害者呢

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河娜京在訴訟過程主張起初不知道B男已婚，到了2022年才知情，她會持續跟男生聯絡，是為了討論肚子的寶寶以及拿回借給B男的錢，堅決否認通姦，河娜京還說：「A女要不是因為我，根本不知道B男的事情與真相，結果卻給我扣上罪名，把作為受害者的我變成加害者！」
河娜京不斷表示因為B男的謊言，她經歷的墮胎傷神又傷身，精神飽受折磨，無辜被欺負就算了，還被要求賠償金；但河娜京依舊因通姦罪被起訴，18日釜山地方法院東部民事庭判決河娜京要賠償1500萬韓元給元配A女。
A女曾在2022年透露河娜京取笑她子宮有問題、不會生，所以B男才不跟A女發生關係，頻頻找河娜京「一天2次至3次」，河娜京甚至不知羞恥的跟A說：「以前管不動老公，但現在至少管一下吧？」；18日判決書出爐後，A女接受媒體採訪，透露訴訟中只有一項勝訴，直指河娜京說謊成性，始終不知悔改。
河娜京今（19）日也發文表示，因為個人因素有很多事待處理，所以經營的頻道採不定期更新，更喊話粉絲：「不要相信沒有根據的傳聞，我有自信，也會過得很好。所有人都誤會我，我沒有理由去解釋，但因為對方的惡意謊言，連證據都拿不出來，還用魔鬼般的嘴炒新聞，我不會善罷甘休！」似乎仍否認出軌已婚人夫。
河娜京現年39歲，她2009年參加第23屆環球小姐韓國大賽獲得「友誼小姐」頭銜，進而踏入演藝圈，曾演過《近肖古王》、《南瓜花純情》、《新妓生傳》等劇，但演藝之路不起色，直到2010年長期出演節目《Love switch》聲名大噪，河娜京之後出演的作品便以「性感姿色」聞名。但河娜京最紅的事蹟，是2012年她出席盛典第33屆青龍電影獎時，在紅毯上摔倒，整個胸部彈出見客，一摔成名，據悉她是故意摔倒博版面，但真相不得而知；不過河娜京事業依舊普普，目前轉戰成人平台當直播主。