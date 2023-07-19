NONO、朱海君爆離婚「十年婚姻疑觸礁」？經紀人17字回應了

女星偷吃已婚男還拿超音波照嗆正宮：妳子宮不好？我才是受害者呢

▲河娜京目前在成人平台當直播主。（圖／河娜京AfreecaTV）
▲河娜京目前在成人平台當直播主。（圖／河娜京AfreecaTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星河娜京曾在2012年的青龍電影獎紅毯上「故意摔倒」，當時她的胸部「成功見客」，因此一摔成名。近日，河娜京再鬧出負面醜聞，她與有婦之夫B男發生關係後懷孕，河娜京要求B男跟老婆A女離婚，眼見計畫不成，河娜京就向A女曬超音波照，甚至取笑對方子宮不好、無法懷孕，這自招通姦的行為，卻被河娜京說成：「我才是受害者，要不是我，A女根本不知道真相！」河娜京最後依通姦罪被起訴，18日法院判處河娜京要賠償1500萬韓元（約台幣40萬元）給元配A女。

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▲河娜京曾在青龍電影獎上「故意摔出胸部」一摔成名。（圖／翻攝Newsen）
▲河娜京曾在青龍電影獎上「故意摔出胸部」一摔成名。（圖／翻攝Newsen）
河娜京跟已婚B男是在2021年12月於娛樂場所認識，2022年4月2人一起出國並發生關係，河娜京因此懷孕；B男為了河娜京要跟老婆A女離婚，但A女不肯，B男決定放棄離婚計畫，河娜京失望氣憤，就把懷孕超音波照發給A女，外遇已婚男一事東窗事發，A女因此提告河娜京。

河娜京在訴訟過程主張起初不知道B男已婚，到了2022年才知情，她會持續跟男生聯絡，是為了討論肚子的寶寶以及拿回借給B男的錢，堅決否認通姦，河娜京還說：「A女要不是因為我，根本不知道B男的事情與真相，結果卻給我扣上罪名，把作為受害者的我變成加害者！」

河娜京不斷表示因為B男的謊言，她經歷的墮胎傷神又傷身，精神飽受折磨，無辜被欺負就算了，還被要求賠償金；但河娜京依舊因通姦罪被起訴，18日釜山地方法院東部民事庭判決河娜京要賠償1500萬韓元給元配A女。

A女曾在2022年透露河娜京取笑她子宮有問題、不會生，所以B男才不跟A女發生關係，頻頻找河娜京「一天2次至3次」，河娜京甚至不知羞恥的跟A說：「以前管不動老公，但現在至少管一下吧？」；18日判決書出爐後，A女接受媒體採訪，透露訴訟中只有一項勝訴，直指河娜京說謊成性，始終不知悔改。

河娜京今（19）日也發文表示，因為個人因素有很多事待處理，所以經營的頻道採不定期更新，更喊話粉絲：「不要相信沒有根據的傳聞，我有自信，也會過得很好。所有人都誤會我，我沒有理由去解釋，但因為對方的惡意謊言，連證據都拿不出來，還用魔鬼般的嘴炒新聞，我不會善罷甘休！」似乎仍否認出軌已婚人夫。

河娜京現年39歲，她2009年參加第23屆環球小姐韓國大賽獲得「友誼小姐」頭銜，進而踏入演藝圈，曾演過《近肖古王》、《南瓜花純情》、《新妓生傳》等劇，但演藝之路不起色，直到2010年長期出演節目《Love switch》聲名大噪，河娜京之後出演的作品便以「性感姿色」聞名。但河娜京最紅的事蹟，是2012年她出席盛典第33屆青龍電影獎時，在紅毯上摔倒，整個胸部彈出見客，一摔成名，據悉她是故意摔倒博版面，但真相不得而知；不過河娜京事業依舊普普，目前轉戰成人平台當直播主。

▲河娜京經常賣弄姿色上傳影片，但都沒什麼人要看。（圖／河娜京YouTube）
▲河娜京經常賣弄姿色上傳影片，但都沒什麼人要看。（圖／河娜京YouTube）

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