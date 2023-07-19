名家論壇》韋安／侯、金同盟瓦解的「假相」與「真相」！

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一，侯友宜從過去到現在，都是信任、授權、力挺「兄弟」和部屬到底的，更何況金是侯「三顧茅廬」請來，一起打拚的「夥伴」。侯講團隊精神，不會遇到挫折和失敗，就去切割。有問題和壓力自己一肩扛，絕不或讓別人去承擔。從來沒有看過侯友宜，有切割過兄弟或下屬來保全自己。
二，所謂「716失利」要讓金負責，完全邏輯不通，與事實背離。《中時新聞網》Youtube頻道今（17）日發起網路投票，針對「大家覺得侯友宜應該參加716遊行嗎？」題目，有56%網友表態「當然要參加，表態支持訴求」；另有14%參與投票者則認為，「只要有曝光都好，人氣高不高不重要」。等於7成的民眾認為侯參加716遊行，是得分的。侯雖然有被噓，反而展現他謙卑和「勇於面對」不同意見者的勇氣。哪有什麼「失利」之說？
三，金溥聰將前往雲林，代表侯拜會前縣長張榮味。有人馬上見縫插針，說這是「金被調離前線、發配邊疆的開端」。講這種話簡直需要，「把腦子放洗衣機用5千轉來脫水一下」。侯派選舉團隊頭號要角教金溥聰拜會張榮味，還提前曝光，等於高調宣示，侯陣營對張榮味和藍營地方人士尊敬與重視。張願意見金，也證明侯、張2人，都把金當成「有作用和可信的一號人物」。金加入侯團隊，工作從空戰延伸到陸軍組織戰，成為侯與地方人士橋樑，其更更信任和重用的程度，不言而喻。
金溥聰加入侯團隊後，有些做法確實讓「某些人」不舒服，但也讓侯的選情有顯著的正面反轉跡象。1、侯的網路聲量、網路好感度，都開始往上逆轉。2、最近柯文哲的支持度有往下、侯的支持度則有持穩反彈跡象。3、四腳督民調中，原本侯、郭差不多，現在已拉開安全距離。
《菱傳媒》19日公佈的最新「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，若郭台銘參選，在四腳督情況下，賴清德38.23%，柯文哲25.29%，侯友宜20.39%，郭台銘則只有9.22%。
當然，國民黨「不正常才讓人感覺正常，正常了反而才是不正常」，未來還會有離奇、離譜的聲音傳出來。但只要「朱、侯、金鐵三角」，越來越穩固，2024總統藍營勝選的機會，絕對會在逆境當中，慢慢顯露出更多希望的跡象。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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