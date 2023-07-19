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被批帶風向　卓冠廷再反擊：新北市居住正義六都最爛

▲卓冠廷痛斥，新北市居住正義六都最爛。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲卓冠廷痛斥，新北市居住正義六都最爛。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者陳佩君／台北報導

針對民進黨發言人卓冠廷稱「最需要囤房稅的新北市，卻是六都唯一沒有囤房稅的城市」說法，新北市政府今（19）日批評是帶風向。對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷晚間反擊說，新北市府用新聞稿帶風向，說他用片面資訊來誤導民眾，事實上，新北新蓋好的房子最多，囤了超過4年以上的也最多，結果導致炒作，房價不降反升，違背市場機制，就是雙北年輕人痛苦根源，「新北市居住正義六都最爛！」

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新北市府透過新聞稿表示，新北市105年就已經修正非自住房屋囤房稅率為2.4%，民進黨議員107年卻支持將稅率降至1.5%，只要中央修法統一囤房稅率，各地方政府也只能依中央囤房稅法課稅。

對此，卓冠廷透過臉書指出，他昨天揭露新北「新建餘屋」、也就是新建案未銷出的房屋，一直都是六都第一，然而最需要囤房稅的新北市，卻是六都唯一沒有囤房稅的城市，結果新北市府用新聞稿帶風向，說他用片面資訊來誤導民眾。

卓冠廷提到，新北市府新聞稿稱「民進黨」議員2018年支持稅率降低到1.5%，但故意隱瞞該提案跨黨派30位議員聯署，卻講得像民進黨要求，而那已經是第二屆的提案，現在都到第四屆了，侯友宜的居住正義還是空口說白話，只會拿「黨」字來抹，根本低級卸責。

卓冠廷續指，他講新建案hold住不銷，結果新北市府偷換概念拿「空屋率」來辯解；卓解釋，空屋率跟新建餘屋不一樣，空屋率是「低度用電房屋」的統計，台灣發展至今，很多人從故鄉到城市打拼，老家漸漸無人居住，所以人口密度低的縣市，空屋率反而高，然而新北卻是新蓋好的房子最多，囤了超過4年以上的也最多，結果導致炒作，房價不降反升，違背市場機制，就是雙北年輕人痛苦根源。

卓冠廷批評，新北市成為六都唯一沒有囤房稅的縣市，「侯友宜你跟你的市府團隊要負最大的責任，結果呢？各個高官無視行政中立，強逼公部門發離譜新聞稿，這種行為實在很卑劣」。
 

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