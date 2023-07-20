女足世界盃／美國尋求三連霸　傳奇球星Rapinoe宣告「最後一舞」

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女子世界盃開辦至今已有32年的歷史，在過去8屆的比賽中，美國隊就曾奪下4屆的世界盃，並且8屆通通都成攻殺入4強，實力強大。美國隊的隊長Megan Rapinoe，現年38歲的她目前效力於西雅圖帝王足球俱樂部，過去為美國上陣145場的國際賽事，貢獻45球，曾帶領美國奪得2015及2019女子世界盃冠軍。Megan Rapinoe的老婆是WNBA的球星Sue Bird，兩人於2020年正式宣布訂婚。今年的女子世界盃也是Megan Rapinoe職業生涯最後一場的賽事，在日前Megan Rapinoe就宣布，在參加完這次的世界盃後，將會退役，結束自己傳奇的職業生涯。
這次的美國隊可謂眾星雲集，包括頭號射手Alex Morgan、中場指揮官Julie Ertz以及目前效力法國女足豪門里昂的Lindsey Horan等頂尖球星都將一同征戰這次的世界盃，為美國隊力拼史無前例三連霸。不過美國隊官方透漏，目前陣中有多名主力球員因傷不得不退出這次的23人大名單，能否衛冕成疑。
除了美國外，其他國家選手陣容實力也不容小覷。東道主澳洲，將由效力於英超豪門切爾西的隊長Samantha Kerr領軍，將帶領澳洲朝著隊史最佳成績的目標前進。
在上屆奪得季軍的瑞典，是女子世界盃決賽週的常客，與美國一樣連續9屆都成功進入世界盃會內賽，實力不容小覷，是本次奪冠的熱門人選。陣中有多名好手，包括老將Caroline Seger，她曾為瑞典國家隊上陣了232場之多，在她的經驗帶領下，能讓瑞典更上一層樓。另外還有兩位效力英超兵工廠的Stina Blackstenius與Lina Hurtig，兩位年輕射手能為瑞典強大的攻擊力。
上屆殿軍英格蘭，陣中有來自2022-23女子歐洲冠軍聯賽冠軍巴塞隆納的後防大將Lucy Bronze、中場節拍器Keira Walsh領軍，帶領一眾效力於各大豪門球會的選手，是爭奪這次的世界盃冠軍的熱門之一。
亞洲女足強權日本，過去曾在2011年擊敗強敵美國奪得女子世界盃冠軍，今年大名單中也有多名效力歐洲球隊的球員，包括2011奪冠功臣熊谷紗希以及效力英超曼城的長谷川唯和效力西漢姆聯的清水梨紗等等，勢必要將日本帶回巔峰。
再來就是本屆最大黑馬「荷蘭」，荷蘭女足是在近幾年突然崛起，2015年首度打入世界盃內賽，2017爆冷贏得女子歐洲杯冠軍，2019年世界盃更殺入決賽奪得亞軍。雖然在2019年之後荷蘭經歷一段低潮，不過這屆世界盃「橘色軍團」將捲土重來，由隊長Sherida Spits領軍，陣中有效力法國豪門巴黎聖日耳門的頭號射手Lieke Martens，效力曼城的中場大將Jill Roord和效力巴黎聖日耳門的Jackie Groenen，以及多名效力各大球會的好手加入，勢必要在這屆世界盃雪恥，奪得冠軍。
另外，有頭號射手Alexandra Popp在陣的德國，有女足版「Ronaldinho」之稱的Marta所在陣的巴西，2018年女子金球獎得主、世界最佳女子足球員之一Ada Hegerberg所在的挪威，以及現今有「女球王」之稱的Alexia Putellas在陣的西班牙，也都是本次女子世界盃值得關注的選手與國家，他們也許會為這次的比賽帶來驚喜。
2023國際足總女子世界盃的開幕戰，是台灣時間7月20日下午3點，由東道主紐西蘭對上挪威的比賽。球迷們一同延續2022卡達世界盃的熱情，為這次女子世界盃所支持球隊與足球女將們加油打氣，觀賞一場又一場熱血的比賽。