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女足世界盃今點燃戰火、紐澳當東道主　完整分組、賽程看這裡

▲美國隊今年將要來挑戰3連霸，繼續將紀錄續寫下去。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊今年將要來挑戰3連霸，繼續將紀錄續寫下去。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者練宗翰/綜合報導

2023國際足總女子世界盃(FIFA Women’s World Cup)今(20日)起至8月20日於澳洲及紐西蘭正式開踢。本屆世界盃與以往不同的是，這次是首次在南半球舉辦的女子世界盃，並且是首次由兩個國家聯合舉辦。本屆的世界盃是女子世界盃有史以來規模最盛大的一次，揮別上一屆只有24支的參賽球隊，今年增加到32支，整體規模達到與男足同樣水平。

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本屆女子世界盃最大的看點在於，美國隊在1991年第1屆女子世界盃以來，連續8屆都闖入4強賽，並已經在1999、2003、2015、2019年拿下過4次的冠軍，已經2連霸的美國隊，今年將要來挑戰3連霸，繼續將紀錄續寫下去。

當然賽事黑馬絕對不能錯過，上一屆的殿軍英格蘭，在2022年女子歐洲盃以地主的身份擊敗世界排名第2的德國奪冠，強悍的實力被評為本屆女子世界盃的奪冠大熱門。

而在2022女子歐洲盃決賽上輸給英國的德國也不容小覷，雖然在歐洲杯決賽上輸給了英國，但當時德國王牌射手Alexandra Popp因傷缺陣，而今年女子世界盃Alexandra Popp已經傷癒歸隊，德國在鋒線上的實力大增，也是奪冠熱門之一。

▲本屆的世界盃是女子世界盃有史以來規模最盛大的一次，揮別上一屆只有24支的參賽球隊，今年增加到32支。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆的世界盃是女子世界盃有史以來規模最盛大的一次，揮別上一屆只有24支的參賽球隊，今年增加到32支。（圖／美聯社／達志影像）
✨本次2023女子世界盃分組如下:
⚽A組:紐西蘭 挪威 瑞士 菲律賓

7/20 PM15:00 紐西蘭VS.挪威

⚽B組:澳洲 加拿大 愛爾蘭 奈及利亞

7/20 PM18:00 澳洲VS.愛爾蘭

⚽C組:西班牙 日本 哥斯大黎加 尚比亞

⚽D組:英格蘭 中國 丹麥 海地

⚽E組:美國 荷蘭 葡萄牙 越南

⚽F組:法國 牙買加 巴西 巴拿馬

⚽G組:瑞典 義大利 阿根廷 南非

⚽H組:德國 南韓 哥倫比亞 摩洛哥

2023女子世界盃總共64場賽事，球迷們可以透過中華電信MOD，來觀賞愛爾達家族所提供完整比賽賽事轉播，還有網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video也將提供比賽賽事的轉播。

第一場開幕戰在7月20日台灣時間下午3點，由地主紐西蘭對戰挪威，第二場則是台灣時間傍晚6點，由一樣是地主的澳洲對陣愛爾蘭。

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