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女足世界盃／摩洛哥「送暖」2烏龍球　德國轟6球大勝、拔頭籌

▲德國隊長Alexandra Popp的梅開二度，率隊大勝拔頭籌。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國隊長Alexandra Popp的梅開二度，率隊大勝拔頭籌。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者練宗翰/綜合報導

2023國際足總女子世界盃(FIFA Women's World Cup) 今(24日)小組賽第一輪H組第一場，由德國出戰摩洛哥，世界排名第2的德國絲毫不留情面，靠著隊長Alexandra Popp的梅開二度，加上Klara Buehl和Lea Schueller的進球，還有摩洛哥後衛Hanane Ait El Haj與Yasmin Mrabet的兩顆烏龍球，最終以6:0大勝摩洛哥。

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比賽一開始德國就展現強大的控球能力，多次的導傳配合，讓摩洛個一開始就只能趨於被動。而就在比賽剛開始第10分鐘，德國攔截摩洛哥的後場傳球失誤，將皮球傳向邊路一記精彩傳中，由德國隊長兼頭號射手Alexandra Popp頭錘破門首開紀錄。

領先一球的德國明顯有些鬆懈，幾次的後場短傳失誤讓摩洛哥有快速反擊的機會，可惜摩洛哥都未能把握住。比賽第39分鐘，德國開出角球，又是由Alexandra Popp一記幾乎不可能的姿勢頭錘再度破，將比分拉開至2:0。

下半場德國依舊火力全開，下半場僅僅開場1分鐘，德國中場Klara Buehl把握住球射門彈出的第二波進攻，成功改寫比分來到3:0。禍不單行的摩洛哥，在第54分鐘摩洛哥後衛Hanane Ait El Haj的清球失誤，直接將皮球送入自家大門，雙方已經有4球差距。

摩洛哥兵敗如山倒，在第79分鐘，守門試圖要將球清出禁區解危，未料卻打到自家球員反彈到Yasmin Mrabet身上再彈入自家球門，摩洛哥單場出現兩次烏龍球。

到了比賽最後階段，德國依然不放過摩洛哥，第90分鐘，儘管摩洛哥門將Khadija Er-Rmichi已經成功撲救到Lena Lattwein的射門，不過Lea Schueller把握住球彈出的補射，將最終比分定格在6:0血洗摩洛哥。

德國整場控球率高達75%，更有多達736次的傳球645次的傳球成功，完全主宰整場比賽，對戰摩洛哥也創下本屆女足世界盃目前為止分差最大的比賽。

德國將在台灣時間7月30日下午5點30分出戰哥倫比亞，摩洛哥則是同一天的中午12點30分對戰韓國。🔥女足世界盃完整分組、賽程看這裡

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