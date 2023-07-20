桃園復興區凌晨邊坡落石 市府2小時緊急搶通恢復通車
桃園市復興區桃119線約8.5K-9K於今（20）日凌晨3點發生上邊坡落石，市府表示，養護工程處在接獲通報後，工程人員隨即與卡車、山貓等重機具迅速趕赴現場，於凌晨4點前抵達現場，同時進行交通維護，放置三角錐、警示燈，提醒用路人注意，並動用重機具與人工清運落石，後於凌晨4點30分完成清運、恢復通車，後續將請委外技師巡查確認邊坡狀況，以確保行車安全。
記者李春台／桃園報導
市府指出，此次清除作業能在凌晨3點發現落石狀況後，在2小時內完成搶通，主要原因和市府災害防救辦公室運作有關，昨（19）日下午中央氣象局針對桃園市等14縣市發布大雨特報，其中桃園市山區在警戒範圍內，因此市府災防辦即已密切關注氣象資訊，養工處與區公所也都進入警戒狀態，並請開口合約廠商進駐待命，因此得以在凌晨立即派員、2小時內完成清運通車。
養護工程處指出，今日凌晨3點接獲通報，復興區桃119線約8.5K~9K，出現上邊坡落石情況，所幸沒有波及來往車輛，在獲報後，隨即派員與重機具於凌晨4點前抵達現場，並立即進行交通維護，工務人員動用重機具與人工清運落石，迅速清理路面，並於凌晨4點30分完成清運、恢復通車，後續將請委外技師巡查邊坡狀況，確保行車安全。