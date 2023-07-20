蘇姿丰來台再掀AI熱！相關職缺逾2.6萬個　「會AI」薪資漲1成

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截至7月，104人力銀行線上提供2萬6390個AI相關工作，近6成集中於電子資訊／軟體／半導體業，近2成來自一般製造業，近1成合計來自批發／零售／傳直銷業，及法律／會計／顧問／研發／設計業，可見多個跨產業同時需求AI人才。
1111人力銀行的資料庫也顯示，AI相關職缺成長快速，單單從今年第一季到第二季，工作機會數就從3萬9180個成長到4萬935個，成長近5%，求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率3.79%。
文組學生擔憂無法成為AI人才？104人力銀行數據長李魁林觀察，企業對AI人才的需求，分為「用AI」的工程研發相關、以及「作AI」的應用解決相關，就算不是理工科系背景，只要嫻熟熱門的AI應用工具，也有機會切入AI領域，以最近大熱門的ChatGPT、Midjourney、以及較新的Stable Diffusion為例，最近3個月，企業徵才註明相關技能的職缺也明顯增加，要求ChatGPT技能的職缺有177個，要求Midjourney技能的職缺有37個，要求Stable Diffusion技能的職缺有255個。
李魁林指出，上班族進修AI相關技能，跳槽轉職、或原職含金量可望幫自己爭取至少1成以上的加薪幅度；商管、社科、甚至文學院的大學在校生，若能熟玩AI應用產品，了解背後的運作原理和機制，「懂」AI，更能接近產業的當紅核心，AI整合力也將成為目前工作者的必備技能。
隨著上週大學分科測驗落幕，接下來正是學生選填科系志願的關鍵時刻，李魁林特別提醒，不管是工作者與學生，都應拋下傳統文理組的職能分類概念，練就整合型AI應用技能。
社群平台「科技島」執行長黃楷元則說，AI的發展並非完全取代人類工作，許多職位仍然需要人類的創造力、情感智慧和人際交往能力，應當藉由人機協作的新模式，善用生成式AI來提高工作效率、創造價值與改善客戶體驗，因此，重要的是培養和發展人與機器共存的能力，以適應未來工作環境的變化。
104人力銀行指出，傳統職缺冠上AI即能燙金，如「AI行銷企劃」要求利用AI技術，優化並推動B2B國際媒體行銷、社群媒體經營，結合AI與數位行銷工具進行市場趨勢分析，舉辦AI智庫專家系統說明會等等；「AI美術溝通師」要在AI技術和美術設計方面都具備專業能力，負責確保AI應用的美術設計和用戶體驗，並與團隊成員和外部合作夥伴良好溝通和協調。
「教育AI產品企劃」則應嘗試多元AI技術，探索運用於教育與事業發展的可能；「AI驅動顧問」則要主動尋找開發並管理潛在客戶，建立長期關係，透過演示和講解公司的AI智能解決方案，向潛在客戶展示價值和應用領域。