五股區中興路慢車道銑鋪 明日起至23日清晨道路彈性交管
為改善五股區中興路3段道路鋪面品質，新北市政府養工處今（20）日發布新聞稿表示，將於明日起至23日，每日晚間10時至隔日清晨6時，辦理道路銑鋪工程，施工期間中興路3段慢車道將全線封閉，請用路人配合現場義交指揮改道通行，如遇雨天或天候不佳將順延。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府養工處表示，中興路是五股區重要幹道，連接台64線及永安大橋，往返五股及蘆洲區交通量龐大，為提供民眾良好的通行環境，辦理銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後維護頻率。
新北市政府養工處補充說明，施工期間公車將不停靠「中興路三段」及「親水公園」站，請民眾提前上下車；施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時請減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛。
施工期間改道路線如下:
一、7月21日（第一天）：
封閉中興路3段慢車道（往蘆洲方向），欲往台64線閘道及蘆洲的用路人，請改由新五路二段及疏洪北路通行。
二、7月22日（第二天）:
封閉中興路3段慢車道（雙向），欲往返五股蘆洲的用路人請改走成蘆橋或永安大橋。
三、7月23日（第三天）:
封閉中興路3段慢車道（往五股方向），欲往五股方向的用路人請改走疏洪北路或成蘆橋；行經台64線欲於「五股二」閘道下平面路段的用路人，請提前於「五股一」閘道下交流道。