愛紗錄影到一半氣喘發作！「雙腿發軟」急喊經紀人：我快不行了
全新實境節目《菜鳥老闆來上工》由愛紗、風田、洪都拉斯，潘柏希、謝大軍和炫晨，組成6位菜鳥老闆，一起在餐飲學校進行為期一週的廚藝特訓，學習最接地氣的台式熱炒，目標是要走遍、吃遍、炒遍全台熱炒攤並解鎖熱炒美食。節目首集率先披露驚險內容，原本應邀來擔任外場助陣嘉賓的徐若瑄（Vivian），開工首日就遇到愛紗氣喘發作、全身癱軟的驚險瞬間，突如其來的震撼教育，考驗著徐若瑄及菜鳥老闆臨危不亂的應變能力。
記者郭佩蓉/綜合報導
6位菜鳥老闆要在一週內學會客家小炒及清蒸鱸魚兩道菜，從一開始不知道如何穿廚師服，到逐項學習內場刀工、食材處理、火侯、味覺及外場服務等技巧，最後還要面臨考核與淘汰；自稱在家「跟老爺一樣」第一次進廚房的洪都拉斯，在殺魚去鱗，除內臟的過程中甚至一度濺血；牙醫網紅炫晨則笑稱：「拿手術刀跟菜刀感覺很不一樣，但概念很像。」
當大夥兒自信滿滿從餐飲學校結業，沒想到首次營業就遇到緊急狀況：首集節目邀請徐若瑄擔任外場服務生，甜點則交由近年轉換跑道有成的「甜點王子」施易男操刀，第一次上工就要出40道菜服務70位客人，讓負責內場的愛紗不僅燙傷，還累到氣喘發作臉色發白。
只見愛紗在廚房內滿身大汗、披頭散髮、筋疲力盡的模樣，不斷嚷著「好想哭喔，我已經盡快了」，連說了兩次「快不行了」的她，果然真的不行了：「叫我的經紀人，我的氣喘快要發作了。」接著雙腿發軟，幸好潘柏希將她一把抓住。原本在外場服務客人的Vivian，不愧見過大風大浪，受驚嚇之餘仍力持鎮定，幫愛紗找經紀人拿氣喘藥，孰料。