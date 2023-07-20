PLG／新創舉！新竹攻城獅與日本職籃青森熱力締結為姊妹隊
▲青森熱力吉祥物德奇與攻城獅吉祥物瑞迪。官方提供
記者廖聿偉/綜合報導
2023-07-20 12:50:37
P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今正式宣布與日本職籃B.LEAGUE青森熱力(Aomori Wats)締結為姊妹隊。青森熱力職業籃球隊位於日本本州島北部，目前正效力於日本職籃第二級賽事。青森熱力球團於休賽季期間持續尋覓合適的國際合作夥伴，巧合的是，新竹縣與青森縣青森市自2014年即簽訂友好交流協定，此段關係也加速攻城獅球團與青森熱力球團策略結盟的進展，未來雙方將展開一連串交流，期盼能透過此次合作創造職業運動的無限可能，成為城市行銷的最佳典範。
攻城獅共同創辦人張運智帶領攻城獅幕後團隊抵達青森市進行一系列城市導覽，行程包含在地農產品簡介、職業球隊場館導覽、工作人員交流，最終於青森迎賓館正式簽約成為國際策略合作夥伴。雙方球團未來交流項目將包含Jr. Team海外訓練營、教練團成員研習交流、職業球員暑期海外移訓、球隊聯名商品開發、吉祥物與啦啦隊觀摩互訪、舉辦季前交流熱身賽。 青森熱力球團總經理北谷稔行表示：「我們與新竹街口攻城獅成為戰略結盟夥伴後，將大大提升Aomori Sports Creation的品牌影響力並與攻城獅互相交流兒童籃球培育事業。經過會議討論後，我們深信攻城獅是最合適的合作夥伴，希望透過策略合作共同提升社會影響力。我很欣賞攻城獅老闆的熱情和承諾，他們將職業籃球作為創造社會影響力的管道。期待提高新竹攻城獅與青森熱力的知名度。」 ▲新竹街口攻城獅與日本職籃B.LEAGUE青森熱力正式締結為姊妹隊。官方提供
攻城獅成立已滿三年，這是首次與國外職業運動隊伍簽下姊妹隊合作協議，攻城獅共同創辦人張運智認為：「這次與青森熱力職業籃球隊策略結盟也象徵攻城獅邁向國際，青森熱力球團於洽談過程中所展現的專業非常值得我們學習，雙方對於兒童籃球扎根發展的理念也一拍即合。除了球隊發展外，我們也會互相交流各自城市的特色農產品，將「城市行銷」列為本次結盟的重點項目之一，期待新竹攻城獅與青森熱力能透過此次策略結盟創造『1+1>2』的影響力。」