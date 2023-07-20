限5天！7-11冰淇淋、三角骨買1送1　全家雪糕半價、特大美式25元

超商本周限定優惠更新！7-11明（21）日起至7月25日限時五天開跑，本周共9大項商品促銷，多達3成都是買1送1，越南腰果共4種口味任選可買1送1之外，很適合夏天配啤酒的醬燒三角骨也是買1送1、每包不到25元；最誘人還是韓國熊津冰淇淋、冰棒及ICE比菲多冰棒，同價位任選買1送1。
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全家會員優惠自即日起至7月23日，本周共有14大項促銷品項，共4款商品買1送1，包括1.5公斤香米平均140元、袋裝堅果平均70元、曼陀珠平均11元、起司蘇打餅平均23元。愛吃冰的話別錯過杜老爺情人果冰棒5支75元，平均單支15元、約是6折。
全家「康康五」限時周末登場，明（21）日起至7月23日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。現煮飲品首推特大杯美式（60元）、特大杯鮮橙氣泡青茶（80元）買1送1，若是再自備杯子折5元，單杯最低25元開喝。另有阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕平均20元、能量飲料平均15元、FMC四季春青茶平均15元。
🟡萊爾富
即起至7月16日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共7大項目促銷，首推UCC無糖黑咖啡買1送1，平均單罐15元。此外，舒跑飲料第2件10元，平均單瓶18元，相當於7折。
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